Inter, Spalletti: "Kondogbia? Così non si può fare"

"Così non si può fare". Luciano Spalletti è molto chiaro sul caso Kondogbia. Il centrocampista francese ha disertato l'allenamento alla vigilia dell'amichevole tra Inter e Betis che si giocherà sabato sera a Lecce e il tecnico non l'ha presa bene: "Lui aveva quest'idea di cambiare che gli viene da lontano, purtroppo per convincerlo qualcuno gli è andato sotto forte facendogli promesse. Ma le promesse doveva farle anche a noi, non lo abbiamo pagato due lire... Diceva che una squadra lo vuole e ne potevamo parlare, non possiamo tenere per forza le persone. Anche Jeison Murillo vuole andare via, c'era già quest'idea; poi la società ha trovato l'accordo con l'acquirente, si fa così".



"Sono un po' sorpreso - continua Spalletti - , gli avevo fatto piccole promesse; è un giocatore forte, importante, a me servono tot centrocampisti per affrontare il campionato. Sostituire Kondogbia? Non è questo il discorso, vogliamo capire cosa è successo, sicuramente sarà una cosa che gli darà ripensamenti. Così non si può fare".