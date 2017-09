Inter, Spalletti: "Io fuoriclasse? Mica faccio gol"

E' molto soddisfatto Luciano Spalletti dopo la bella vittoria dell'Inter sulla Fiorentina e ai microfoni di Premium Sport applaude i suoi giocatori: "Sono molto soddisfatto dell’esordio a San Siro, a cominciare dalla presenza del pubblico che ci ha trasmesso il suo affetto. La squadra ha giocato un buon calcio, contro una squadra che comunque ha una sua organizzazione, che in alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà".

"Questa squadra ha qualità e forza - continua Spalletti - Per un’ora abbiamo fatto una buona partita e se lo facessimo anche per la mezz’ora mancante sarebbe davvero un’Inter interessante. Ci è mancato qualcosa anche nella finalizzazione e nella rifinitura sotto porta, ci dobbiamo lavorare. Abbiamo l’obbligo di costruire, di cominciare l’azione: è chiaro che arrivano dei momenti durante la partita in cui gli avversari non te lo permettono, ma il fatto di essere attaccati deve farci felici perché ci permetterebbe di trovare lo spazio per verticalizzare".

Dopo un mercato che lo stesso Spalletti a definito "normale", che chi dice che sia lui il vero fuoriclasse di questa Inter: "Io mica faccio gol - replica Spalletti - sono i giocatori con le loro qualità a determinare i risultati, io posso solo dare delle indicazioni. Icardi e Perisic? Hanno grande qualità nell’attaccare gli spazi, ma aggiungiamoci anche Miranda e Skriniar, che nei momenti di sofferenza hanno fatto il loro lavoro".

La testa poi vola già a sabato prossimo, quando Spalletti tornerà all'Olimpico per affrontare per la prima volta la Roma da avversario: "Incontrerò molti amici, ci andrò con grande disponibilità, a prescindere da come mi accoglieranno loro".