Inter, Spalletti: "Il Napoli è un grande spot per il calcio. Fortuna? Ne vedrete delle belle"

Uno scontro scudetto. L'Inter di Spalletti affronta da seconda in classsifica la capolista Napoli al San Paolo con la possibilità di scavalcarla in vetta. "I nostri calciatori ne hanno già dati di esami. Se siamo a questo punto vuol dire che abbiamo studiato molto e che siamo pronti a questo confronto. Il Napoli è uno spot per il calcio, una squadra forte che non concede nulla: sono belli e concreti. Se Sarri avesse continuato a lavorare in banca sarebbe diventato Ministro dell'economia, visto come allena" sottolinea il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida.

Quanto all'atteggiamento che la sua squadra deve tenere, l'ex allenatore della Roma usa parole chiare: ''Non ci sono scorciatoie. Devi essere bravo e basta. Non possiamo tirarci indietro ci siamo dentro fino al collo. Loro non concedono niente a nessuno, devi andarli a prendere e sfidare. Devi essere più bravo del loro possesso palla. Sarà difficilissimo reprimerli o limitarli, hanno questa qualità di comandare il gioco ma siamo nelle condizioni di giocarcela ad armi pari. Partite come questa possono creare un'ubriacatura. E' meglio tenere i piedi per terra. Abbiamo iniziato abbastanza bene. Quando arrivi all'Inter sai dove inizi ma sai anche che devi lavorare tutti i giorni''.



L'obiettivo è dunque quello di 'indirizzare' l'euforia post-derby: "Contro il Milan c’è stato un po’ tutto: il momento in cui abbiamo sofferto e in cui è stato bravo Handanovic, in cui ci siamo difesi, ma sempre con un certo ordine. Qualche situazione gliel’abbiamo concessa, siamo stati un po’ disponibili a subirle, perché nelle altre partite non abbiamo commesso quelle leggerezze. Secondo me in generale è una partita di grande livello".



A detta di alcuni osservatori l'Inter fin qui è stata assistita dalla fortuna: "Sono uno che ha il vento a favore. Ho fatto la vita vestendomi da figlio di Ilva e Carlo, i miei genitori, e so di essere fortunato al di là del calcio. E comunque ho più fortuna di quanto si sia visto finora. Dall’ultima settimana abbiamo anche la tutela del Monsignore Luigi Mistò che ha la cappella qui vicino (che cura la cappella presente all'interno del centro sportivo di Appiano Gentile ndr), lui ha rimedi eccezionali alle gufate. Ne vedrete ancora delle belle".



Chiusura dedicata all'ampiezza della rosa: "Noi non siamo moltissimi, siamo costruiti per quella che deve essere la nostra corsa e le nostre intenzioni. Tutta la rosa è di prima qualità per potersi confrontare. Sono convinto che se a Santon chiedo di fare il centrocampista, lui fa il centrocampista. Siamo nelle condizioni di poter giocare la partita ad armi pari. Loro hanno giocato la partita in settimana, ma sono più numerosi".