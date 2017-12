Inter, Spalletti: "Il gap con le big non c'è più, ma basta una partita buttata via"

L'Inter va a Cagliari e nella notte tra sabato e domenica ha la possibilità di andare a dormire da capolista della Serie A. Ecco le principali dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida alla Sardegna Arena.



"Appena sono arrivato, c'era da mettere a posto qualche convinzione nella testa. Si possono fare risultati attraverso la volontà di questi professionisti. La società fa sempre la differenza, il passo del club è quello a cui allinearsi. Mi hanno fatto vedere come si conduce una società di Serie A".



"Sono soddisfatto del gioco, ma abbiamo margini di crescita. Siamo contenti di quanto fatto, però ci dobbiamo domandare: perché non abbiamo sempre vinto? Il Cagliari e Lopez sanno che strada fare per il loro obiettivo. La stanno riscoprendo, però hanno accelerato col ritorno di Lopez. È chiaro che noi sappiamo cosa dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo i ferri giusti del mestiere per poter rimanere addosso alle squadre forti di questa classifica e di questo campionato. Sarà una partita da senza tregua (l'hashtag scelto da Spalletti, n.d.r.".



"La certezza è che questa squadra sa dove vuole portare la partita, sa scegliere anche i momenti della partita per andare a colpire e a dare il massimo. Abbiamo a che fare con squadre che vogliono fare dei record. Siamo protagonisti in un'alta classifica che è cortissima. Se si guardano gli ultimi sei anni diventa tutto più facile. Classifica corta ad altissima quota: fino a 5-6 anni indietro la quinta aveva massimo 25 punti, ora è insieme a noi... Il gap che ci divideva da Juve, Roma e Napoli per ora non c'è, ma bisogna dare seguito, non si può abbassare la guardia. Quota scudetto oltre 100 punti? È difficile da dire. Se qualche squadra si sarebbe potuta mettere comoda, ora nessuno si può mettere sul divano perché ti passano subito davanti. Basta un risultato buttato via e ti ritrovi quinta".



Due considerazioni molto interessanti, anche in chiave mercato: "Santon contro l'Atalanta l'ho scelto perché si sta allenando bene da più tempo, sa attaccare, difendere e ha piede destro e sinistro, sa imbucare, sa fare tutto. Se poi ci si mette anche fisicità diventa un vantaggio in più. Abbiamo una percentuale altissima di gol fatta su palla inattiva: se facciamo quei due cambi che ci fanno avere due calciatori in più di livello, anche per altezza, diventiamo immarcabili sulle palle inattive. Icardi al Real Madrid? Chi non lo vuole? Sarei un eterno preoccupato. Io so una cosa: lui lo vedo totalmente innamorato dell’Inter e quando parlo con lui lo percepisco. Vi confido: città, compagni, società, tifosi sono tutte cose a cui lui è attaccato in maniera fortissima. Se a lui chiedete se rimane per sempre lui vi dirà: perché solo per sempre? Io sotto questo aspetto sono tranquillo, dormo tranquillo”".