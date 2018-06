Inter, Spalletti: "Icardi non va via, resta con noi"

Luciano Spalletti non ha dubbi sul futuro di Icardi. Nel corso di un evento con i tifosi dell'Inter in Toscana il tecnico spazza via le incertezze delle ultime settimane e le voci di uno scambio con Higuain: "Mauro non va via, resta con noi perché è un giocatore importante. Il gruppo di ragazzi che ho a disposizione è eccezionale, poche volte nella mia carriera ho visto uomini così professionali e corretti. I nostri calciatori hanno avuto una disponibilità totale per tutto ciò che riguarda il senso di appartenenza e l'impegno".



L'allenatore nerazzurro promuove poi il mercato secondo quanto riportato da FcInternews.it: "Ci sono due squadre, una che va in campo e quella fuori, entrambe sono di assoluto livello. Si vede che il lavoro è diverso dagli altri anni, meno discorsi e più fatti. Stiamo facendo qualcosa di importante".



Parole al miele anche per Andrea Ranocchia: "Guai a chi me lo tocca perché è veramente forte, è stato sfortunato in alcune occasioni ma ha una grande personalità. Ha lo spessore per poter giocare un gran numero di partite".



A Sky l'allenatore nerazzurro aveva invece commentato così l'arrivo di Nainggolan: "Lui è la turbina che mancava al nostro motore, è quello che ti dà la vampata. Il fatto che non appena saputo di essere sul mercato abbia scelto di venire all'Inter, per noi è un segnale significativo. Può fare bene, il carattere ce l'ha tutto per andarsi a battere contro qualsiasi avversario: d'altronde è un ninja e non un samurai, si batte con tutti su tutti i campi".