Inter, Spalletti: "Icardi non è convocato"

L'Inter, senza vittorie da due mesi, prova a mettersi alle spalle il mercato e a rituffarsi sul campo: domani a San Siro arriva il Crotone dell'ex Zenga e Spalletti nella consueta conferenza stampa della vigilia annuncia che Icardi non sarà della partita: "Non è stato convocato per un risentimento muscolare, non vogliamo rischiare di perderlo per più tempo. Emmers invece c’è".

Il discorso si sposta poi subito sul mercato e il tecnico si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Per quanto mi riguarda, il vero smacco del mercato è non essere riusciti a difendere i nostri tifosi dalle grandi aspettative, che poi si trasformano in grandi delusioni. Inoltre viene aggiunta confusione nella testa dei giocatori, che percepiscono un'idea sbagliata: come se molti dei miei calciatori debbano essere sostituiti. Mi avete fatto dire che non sono contento e che ho chiesto calciatori: ma in realtà con me non parlate mai, quindi non sapete come sono io. Mi pare che raccontiate solo quello che decidete voi. Non ho mai detto che mi mancano calciatori. A Firenze ho detto che ho adattato Santon centrale perché gli altri si erano fatto male. Da lì mi avete detto che chiedo calciatori. Non è vero. I nostri direttori sono stati bravi ad inserirsi nelle pieghe del mercato. Ora si va avanti".

"Io ho parlato di Ramires perché è un calciatore completo che sa far tutto - ha spiegato Spalletti - poi da quando Steven Zhang mi ha detto che è una cosa che non si poteva fare, ho detto la verità perché me l’ha detto lui non perché me lo son inventato io. A centrocampo dobbiamo tornare a far meglio con gli elementi che abbiamo avendo qualcosa di nuovo, perché Rafinha ha qualità. Lui ci può dare qualcosa in più sotto il punto di vista della qualità. Di Pastore io non ho mai parlato”.

Inevitabile, ovviamente, una domanda sul "terremoto social" dell'ultima settimana: "“Mi aspettavo fosse questa la prima domanda e mi sono preparato un appunto. Viste da dentro, per come le raccontate queste cose qui, oltre che farci divertire, ci uniscono anche perché si ride. Però anche qui c’è da tener conto l’effetto che fa sui tifosi, perché si trovano a pensare che la loro fede calcistica sia nelle mani di bambini anziché di professionisti. Anche domani saranno 50.000 allo stadio, a loro posso assicurare che hanno a che fare con professionisti veri e che tengono al lavoro che fanno, che vogliono dare la più bella soddisfazione ai propri tifosi: riportarli in Champions. Poi naturalmente c’è da fare una riflessione, magari anche intelligente: qui si fa un lavoro dove non si possono portare le cose personali e bisogna assolutamente non provocare inutili preoccupazioni ai nostri tifosi".

I nerazzurri non vincono da due mesi, ma la classifica sorride e il traguardo Champions è alla portata: "Noi abbiamo tutti gli ingredienti per poter competere per arrivare a questo traguardo, che è un traguardo importantissimo, ma allo stesso tempo difficilissimo. È chiaro che bisogna fare chiarezza, perché i traguardi si possono raggiungere in più modi: lavorando, prendendosi responsabilità importanti, oppure spendendo più soldi di quelli che abbiamo e non fare risultati lo stesso, e ci sono esempi nel nostro campionato che accadono queste cose qui... Non bisogna trarre in inganno i tifosi". In conclusione una battuta sul suo futuro: "A fine anno tireremo le somme, le strade sono tante".