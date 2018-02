Inter, Spalletti: "Icardi non convocato, Rafinha forse titolare"

L'Inter che aspetta il Bologna a San Siro vuole guarire dalla pareggite che la sta affliggendo nell'ultimo periodo, ma per battere i rossoblu non potrà contare su suo capitano: "Icardi non può essere della partita - ha annunciato Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia - Ha provato a restare col gruppo ma nei movimenti improvvisi con la palla sente dolore, è meglio aspettare per non farsi male". L'altro dubbio di formazione della vigilia riguardava Cancelo, che in settimana avrebbe avuto un diverbio col tecnico: "Non ha bisogno di riconquistarmi - ha detto Spalletti - Io non vado a creare rapporti difficili, ma è tutto conseguenza della gestione della squadra. C'è un gruppo e tutti hanno un obiettivo. Io devo difendere questo e lui da questo punto di vista non ha offerto nulla di eccezionale. Questa settimana si è allenato bene e la formazione la vedremo".

La sfida col Bologna potrebbe essere l'occasione per vedere Rafinha in campo dal primo minuto: "Si ma ci sono forti dubbi che poi prima della fine lo devi sostituire. Vanno fatte delle valutazioni, ma ci stiamo pensando perché può dare certe soluzioni. Nell'attaccare lo spazio non mi sembra abbia attrazioni importanti, ma nel palleggio e nel fraseggio stretto si". Dalla formazione si passa al mercato (Lautaro Martinez), ma Spalletti 'rinvia' la discussione: "Io devo fare le cose importanti in questo momento e noi abbiamo bisogno di fare risultato e dare forza ai nostri giocatori. È giusto che i direttori pensino al futuro, ma io non posso perdere energie in cose che ora non ci portano benefici come fare complimenti ad altri giocatori perché questo farebbe venire ancora più dubbi a quelli che sono qui".

Dopo aver annunciato che in settimana ha provato la difesa a tre ed essersi definito "fortunatissimo" per il fatto di sedere sulla panchina nerazzurra, Spalletti torna sul 'caso Corriere della Sera': "Vi ho visti poco pronti, come l'Inter, vi era capitato il grande scoop e poi invece siete stati anticipati. Con questo pezzo qualcuno ha provato a dare una svolta alla sua carriera, lo ha fatto per mettersi al pari con le grandi firme. C'è poca verità in questo pezzo. Una cosa seria la voglio dire: troppe cose, per non dire tutte, non vanno bene in quel pezzo. Io non mi devo giustificare. Io parlo con chiunque e voglio avere rapporti con tutti. Ma non mi va bene che sia stato detto che nella mia società non spendono e l'Inter è a un passo dalla follia. È una frase sulla quale non si scherza. Ci leggo solo la volontà di farci del male, per creare una frattura tra me e l'ambiente e questo non si può accettare. Si stava parlando della differenza di risultati rispetto all'inizio della stagione e si sa che c'è stata una forte involuzione. Poi quale parola io abbia usato mi diventa difficile ricordarlo precisamente. Ma il concetto era quello: per la differenza di risultati c'è stata involuzione. Si rischia la follia in base al cambiamento dei risultati ma non so se ho usato questa parola".