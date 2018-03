Inter, Spalletti: "Icardi è prontissimo, vinciamo per la storia"

L'Inter è attesa domani sera da un derby che può essere un vero crocevia per la stagione dei nerazzurri e Luciano Spalletti ne è perfettamente consapevole: "Il derby è una partita particolare perché è il raggiungimento di un traguardo - ha detto il tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia - Se riesci a portarlo a casa ti riempie veramente il cuore di gioia. Bisogna continuare a fare come abbiamo spesso fatto in questo campionato: abbiamo già degli equilibri, per il cambio di passo dobbiamo fare meglio e da qui in avanti dobbiamo mostrare sempre la faccia cattiva se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

“Degli avversari non mi preoccupa niente - continua Spalletti - Sappiamo che hanno una squadra forte e a più riprese ho detto che mi meravigliavo di vedere il Milan in quella posizione di classifica. Ora non sono sorpreso di vederlo lì dov’è, così come non sono sorpreso delle giocate di Suso, Cutrone o Donnarumma, che sono molto forti. Per noi sarà fondamentale avere il coraggio di fare giocate che determinano, avere il coraggio di fare scelte importanti e la convinzione di essere forti. Vincere il derby significa scrivere una pagina di storia, sono le partite più belle che rimangono negli occhi di tutti. Se si vuole arrivare in Champions non ci sono momenti dove poter rimandare alla prossima partita, perché altrimenti rimani indietro. Bisogna prendersi le responsabilità importanti, perché il periodo degli alti e dei bassi che come tutti abbiamo passato anche noi non è più permesso”.

L'unico dubbio di formazione che sembra avere il tecnico riguarda il trequartista, dietro Icardi ("È prontissimo, così come Miranda" ha detto Spalletti) potrebbero giocare Borja Valero ("Lo valuterò nell'ultimo allenamento"), Rafinha o Candreva: "Ci ha già giocato anche nell’ultima partita e l’ho allenato diverse volte, è un ruolo dove sa giocare, non mi invento nulla. Se si gioca con terzini che spingono ("Cancelo giocherà terzino, nessun dubbio") è chiaro che le punte esterne tenderanno ad accentrarsi. Quindi sì, ci può giocare. Rafinha e Karamoh insieme? Tutti possono giocare insieme, io però devo stare attento agli equilibri di squadra".

"Gattuso? Ha fatto veramente bene in questo periodo, e probabilmente ha fatto bene usando bene le sue armi. La semplicità nel ridare entusiasmo, convinzione e carica emotiva ai suoi calciatori. Io non lo conosco professionalmente, ma come persona sì ed è trasparente come lo si vede, nulla te lo può annebbiare come immagine. Conosco il suo secondo, Riccio, perché l’ho allenato ad Ancona e so che la vedono sempre allo stesso modo perché è fatto della sua stessa pasta. Quindi non posso che fargli i più sinceri complimenti. Coppa Italia? Io avrei preferito giocare con il Milan senza la partita di mercoledì con la Lazio”.