Inter, Spalletti: "Icardi avrebbe potuto segnare di più"

Luciano Spalletti si gode il 4-0 dell'Inter sul Cagliari che proietta, almeno per una notte, i nerazzurri al terzo posto. "La squadra mi è piaciuta e dopo aver messo al sicuro il risultato il ritmo della circolazione palla è stato giusto, mentre sull’1 a 0 siamo stati un filo più lenti" le parole del tecnico a Premium Sport.



"Icardi? Sono contento per i 25 gol - prosegue Spalletti -, anche se immagino che sia lui a non essere contento, perché avrebbe potuto capitalizzare di più. Ha fatto tanto movimento, ha aiutato la squadra, ma sotto l’aspetto della realizzazione penso che lui non sia felice, so che vorrebbe portare a casa tutto".



L'analisi si spoosta su altri giocatori: "Rafinha è un calciatore che sa giocare tra le linee, è bravo ad abbassarsi quando gli avversari ripartono e poi, in fase di possesso, ha un bel piede. Karamoh? È forte, dal punto di vista dell’estro ti lascia lì, mentre sotto l’aspetto dell’equilibrio e del ragionamento diventa difficile trovarlo dentro alla squadra. Al pubblico piace, anche se il colpo di tacco che ha fatto è un gesto che non deve ripetere se vuole diventare un campione: va responsabilizzato e sotto porta deve migliorare, ma ha grandi qualità e ampi margini".



Chiusura dedicata all'infortunio di Gagliardini: "Ci mancherà, perché ha caratteristiche che nessun altro ha nel nostro centrocampo”