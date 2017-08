Inter, Spalletti: "I top player servono ma dobbiamo farcela col gruppo"

Luciano Spalletti non cambia filosofia e nella conferenza stampa pre-Fiorentina punta sul collettivo: "Ricomincia il campionato e come ogni anno bisogna esserne emozionati perché il calcio è una cosa bella. I ragazzi devono ricordarsi in ogni momento dei tifosi che li sostengono, bisogna mostrare appartenenza ed orgoglio".



A San Siro arriva la Fiorentina: "Conosco tutto di Pioli, lo stimo come uomo e tecnico e anche qui lo hanno imparato ad apprezzare. Riesce a trovare un equilibrio unico, non deve dimostrarmi niente: soprattutto domani sera...". Il tecnico dell'Inter si dice tranquillo della rosa che ha: "I calciatori sono la nostra forza, mi avevano detto che c'era un gruppo fragile ed incapace ma in questi 40 giorni di lavoro non ho visto niente di tutto ciò. Sono tranquillo perché ho giocatori che mi lasciano tranquillo: sono loro i protagonisti, lasciate stare me. La luce dei riflettori mi arriverà solo grazie al lavoro del gruppo".



Ma il mercato è ancora aperto: "Inizialmente ci sono cascato anche io, si parlava di Vidal e Sanchez e guardavo al cancello se arrivavano. Poi mi sono dato un pizzicotto e sono arrivati giocatori dal cuore interista. Poi, chiaro, se si riescono a prendere top player si hanno dei vantaggi: finora abbiamo fatto un mercato normale. Candreva? Voglio tenerlo, la società lo sa ma non conosco il futuro". Dal mercato al Fair Play Finanziario: "Mi sembra qualcosa che vada cambiato: noi siamo corretti nel modo di usarlo poi si può usarlo anche in maniera meno corretta. La nostra proprietà è un'azienda corretta nel fare investimenti nel nostro calcio".



Niente obiettivi sulla carta: "Sono giochi che piacciono ai media, per me conta che la squadra dia tutto per la maglia. Si dice che ci siano almeno cinque squadre davanti a noi - Milan che ha fatto una grande campagna acquisti e Lazio comprese - ma sono tranquillo". Su Joao Mario e Perisic: "Ho almeno cinque giocatori che possono stare dietro a Icardi, chi schiererò dipende sempre dalla squadra: Mauro comunque sta bene anche se gli manca un po' di ritmo partita. Ivan è tra i più professionali, è uno di quelli che ci può dare qualcosa in più rispetto al totale delle qualità individuali. Gli abbiamo parlato e gli abbiamo detto cosa vogliamo da lui".