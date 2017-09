Inter, Spalletti: "Handanovic? La Juve ha vinto grazie a Buffon"

Vigilia di Bologna-Inter, i nerazzurri vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva nell'anticipo del turno infrasettimanale in programma martedì alle 20.45 (diretta su Premium Sport HD). Ecco le principali dichiarazioni di Luciano Spalletti.



"Dalbert e D'Ambrosio hanno recuperato, in generale la squadra ha recuperato: a Crotone i giocatori hanno fatto una fatica superiore alla media, c'erano i gradi, il campo secco, l'erba alta, il terreno sassoso. Ma ora stiamo bene. Di Icardi e Perisic abbiamo bisogno dentro la squadra: gli sono stati fatti così tanti complimenti che rischiamo di averli troppo distanti. Mi fa piacere che si parli di margini di crescita, tutti dobbiamo migliorare. Abbiamo bisogno di loro, ma anche loro hanno bisogno di noi. Non si vive di rendita".



"Non so se sia una sorpresa essere in testa, non mi interessa più di tanto. A me importa che la squadra sappia che non siamo ancora così collaudati da poter inserire il pilota automatico. Dobbiamo tracciare il percorso curva dopo curva e come quella di sabato ne troveremo tante. Si dice che il campionato sia diviso in due, tra piccole e grandi: il Crotone non so dove lo mettiate, ma si è comportato da squadra che sa il fatto suo. Ha avuto una lettura dei tempi durante la partita da squadra consapevole e ci ha creato delle difficoltà. Loro sono stati bravi e noi altrettanto bravi, magari tirando fuori qualcosa di personale come ha fatto Handanovic. Però la Juventus ha vinto campionati con le parate di Buffon e l'Inter ha un portiere di assoluto valore".



"Joao Mario o Brozovic accanto a Borja Valero? A me il centrocampo statico non piace, serve che tutti si muovano, a volte intorno alla palla, a volte sulla trequarti. Loro hanno le qualità per fare bene davanti alla difesa. Gagliardini ha sbagliato qualche pallone a Crotone, ma ha fatto un grandissimo lavoro. Le sei sorelle? Io ne metto qualcuna in più, anche Torino e soprattutto Sampdoria che ha mantenuto la sua forza e ha un grande allenatore. Sarebbe fondamentale vincere gli scontri diretti per l'entusiasmo e l'autostima".