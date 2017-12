Inter, Spalletti: "Grandissimo punto ma possiamo fare di più"

Dopo lo 0-0 contro il Napoli al San Paolo, l'Inter regge anche all'Allianz contro la Juventusa restando ancora in vetta (almeno per una notte). Ai microfoni di Premium Sport Luciano Spalletti si mostra abbastanza soddisfatto per il pari anche se muove diversi appunti ai suoi giocatori.



"Non sono arrabbiato, ma ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo, invece dovevamo essere più tranquilli e fidarci delle nostre qualità. Poi, aver portato via un punto qui senza aver preso gol va bene. Ma tutto quello che abbiamo ottenuto finora ce lo siamo guadagnati e dobbiamo ben tenerlo a mente. Invece abbiamo avuto un po’ di timore, come se non ci meritassimo di stare qui, come se qualcuno ancora non ci creda di essere cresciuto così tanto. Veniamo da tre anni con distanze importanti, poi hai giocato 15 partite dove hai creato questa forza ma sembra che ancora qualcuno non ci creda" sottolinea il tecnico nerazzurro.



Alla fine del primo tempo Spalletti ha discusso in maniera animata con Chiellini (negli spogliatoi è avvenuto il chiarimento): "Lui mi ha detto che era andato a parlare con l'arbitro, a me sembrava qualcosa di più visto che è partito dall'area. Ma anche Valeri ha detto che stava parlando regolarmente, forse ho interpretato male io".



"Se mi avessero detto, all’inizio, di pareggiare a Napoli e Torino e di vincere a Roma non avrei firmato: dobbiamo puntare al massimo. Casomai, la domanda sarebbe ‘perché non le abbiamo vinte tutte?’, perché secondo me - conclude l'allenatore di Certaldo - avremmo potuto. A noi non manca niente: stasera entrambe le squadre potevano ambire a vincere. Oggi abbiamo fatto meno di quello che potevamo fare mna ma questo è un grandissimo punto, in un campo difficile".