Inter, Spalletti: "Grandissima impresa della Roma"

"Faccio i complimenti a tutta l'As Roma. Ho visto la partita, ha fatto una grandissima impresa disputando una gara perfetta". In esclusiva ai microfoni di Premium Sport Luciano Spalletti si congratula con la sua ex squadra dopo il ritorno dei quarti di finali stradominato 3-0 contro il Barcellona all'Olimpico.



Il tecnico dell'Inter quindi aggiunge nell'intervista con il nostro Marco Barzaghi: "Questo diventa un risultato importante per l'Italia intera perché da ogni parte si sta parlando della prova schiacciante dei giallorossi. Vittoria meritatissima, bravi a tutti".



I nerazzurri forse ora sperano che il doppio impegno possa togliere energie ai capitolini nella corsa al terzo e quarto posto che daranno il diritto di partecipare alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.