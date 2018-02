Inter, Spalletti: "Fuori l'orgoglio, difficile Icardi dall'inizio"

Luciano Spalletti, con l'Inter, è chiamato a una pronta riscossa contro il Benevento dopo la sconfitta di Genova: "Abbiamo passato un buon periodo e uno bruttissimo ma c'è un punto di contatto: ci siamo creati noi entrambe le situazioni, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque. Dobbiamo credere in noi, questo gruppo darà filo da torcere a tutti e me lo tengo stretto".



Sul pessimismo dell'ambiente esterno: "Dobbiamo far cambiare idea a chi dice che la Champions è ormai persa, non siamo depressi. Sembra che siccome sinora è andata così, debba finire nello stesso modo. Non è così, tireremo fuori l'orgoglio e vi faremo vedere che tutti si sbagliano: è quello a cui si riferiva Sabatini parlando di sintesi". Sui possibili cambiamenti tattici: "Ne ho parlato con i miei collaboratori e siamo convinti che il 4-2-3-1 e il 4-3-3 siano le soluzioni migliori per valorizzare la nostra rosa, ovvio che servono alternative anche a gara in corso".



Icardi è tornato tra i convocati: "Caricarlo di novanta minuti o di un inizio partita imprevedibile come ritmi è un rischio da non correre: prima del match parleremo con i medici e vedremo cosa fare. Le parole di Wanda Nara? Quello che ha detto l'ad Antonello al riguardo è legge per tutti". Su Rafinha: "Può darci una mano importante ma anche questa settimana abbiamo dovuto alternare lavoro fisico e con la squadra, ha avuto un piccolo affaticamento muscolare. Miranda? Difficile che giochi l'intera partita". Su Brozovic: "Dispiaciuto dopo ciò che aveva fatto, in queste due settimane ha lavorato un po' con la coda tra le gambe ma si è allenato forte e quindi la questione è chiusa".



Negli ultimi giorni la società si è esposta difendendo il lavoro di Spalletti: "Sono state dette cose interessanti ma il discorso è sempre quello di prendere una strada e mantenerla senza farsi turbare dal risultato di una partita, si è voluto creare un percorso e per me è questo è fondamentale". Chiusura proprio su Steven Zhang: "Secondo me ha le qualità perfette per fare il presidente. Si dice sia assente ma i risultati non dipendono dalla proprietà, mica vanno in campo i dirigenti".