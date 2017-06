Inter, Spalletti firma lunedì: primo obiettivo tenere Perisic

Il tempo di un saluto, di fare i bagagli, di mettere a punto gli ultimi dettagli e, dopo diciotto mesi trascorsi nella Capitale, l’ormai ex tecnico della Roma si appresta a diventare l'allenatore dell'Inter per la prossima stagione. Luciano Spalletti e il club neroazzurro sono vicinissimi. Dopo il corteggiamento è arrivato il contatto che può sbloccare la situazione. Si attende solo il ritorno a Milano dalla Cina di Walter Sabatini, atteso per domenica.

Già nel fine settimana, al massimo per l’inizio della prossima, arriverà l’accordo con l’ex tecnico giallorosso sulla base di un biennale con opzione per una terza stagione in neroazzurro da 4 milioni netti l’anno. Sabatini ha scelto Spalletti, un sergente di ferro, per una panchina storicamente calda e per riportare disciplina all’interno dello spogliatoio interista.

In attesa dell’incontro, proseguono i contatti telefonici tra le parti anche per pianificare le strategie di mercato. La prima missione di Spalletti sarà quella di convincere il club a trattenere Perisic, dato per sicuro partente. Il tecnico ha chiesto due giocatori della Roma: Nainggolan, destinato però al Chelsea o al Manchester United. E Rudiger. Si complicano le piste che portano a Bernardeschi, con la Juve decisissima sul viola, e Berardi, che potrebbe seguire Di Francesco in giallorosso. Torna di moda per il centrocampo un vecchio pallino di Ausilio: Luiz Gustavo del Wolfsburg, brasiliano con passaporto tedesco, che va in scadenza di contratto nel 2018.

Da definire anche lo staff che accompagnerà in questa nuova avventura il tecnico di Certaldo. Al momento sicuri di traslocare sulla panchina dell'Inter sembrano essere il suo vice Domenichini, l’assistente tencino Baldini ed il video analyst Beccaccioli. Insomma da lunedì prossimo ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’annuncio e la presentazione di Spalletti come nuovo allenatore dell’Inter.

Pietro Pinelli