Inter, Spalletti: "Donnarumma? Abbiamo Handanovic..."

Dove arriverà l'Inter, cosa farà e cosa sta già facendo. Luciano Spalletti non si espone più di tanto, ma qualcosa la dice. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro a Premium Sport, ai margini della cerimonia per il ritiro del premio Ceravolo, a Catanzaro.



"Dove arriveremo dipenderà da come riusciremo a lavorare e a mettere le basi per fare dieci vittorie in più rispetto al campionato precedente. Donnarumma? Diventa difficile entrare a giudicare quale sia il comportamento di giocatore, procuratore e club. Tutti si stanno comportando entro certe regole e credo troveranno la soluzione migliore per tutti. Il ragazzo ha fatto vedere di essere una persona matura, secondo me necessita di ulteriore tempo e quello che sta venendo fuori va vedere che possono esserci dei ripensamenti. Inter? Per uno come Donnarumma sono pronti tutti, è un predestinato, ma ci sono anche altri grandi portieri ed uno di questi è sicuramente Handanovic".



"Alla Pinetina ci sono lavori in corso in tutti i sensi, stanno cambiando conformazione allo spogliatoio, poi abbiamo dato indicazioni per poter lavorare a modo nostro. Con Ausilio e Sabatini siamo pronti per vedere quello che succederà, le prime cose dovranno avvenire in uscita perché c’è un regolamento, poi interverremo per migliorare la rosa e sostituire chi partirà. Chi è sul mercato è cercato da altre squadre, vuol dire che singolarmente stiamo facendo bene, non tanto come squadra".



"Rudiger? In difesa faremo sicuramente qualcosa, lui è un grandissimo come Manolas, ha fatto vedere quanto vale, ma dire il nome di chi andremo a prendere mi sembra prematuro e scorretto. Borja Valero? È un giocatore forte, esperto, l’ho detto in tutte le salse. Ma a centrocampo stiamo a posto, se le cose restano così non andiamo a prendere nessuno. Se va via qualcuno andiamo a mettergli gli occhi addosso. E’ un giocatore di sicuro affidamento".