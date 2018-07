Inter, Spalletti: "Dobbiamo battere il Sassuolo per Squinzi"

Il calendario della serie A 2018/19 per l'Inter parte in modo morbido ma propone un dicembre impegnativo con poi Napoli, Roma e Juventus nelle ultime sette del girone, questo il commento di Luciano Spalletti: "Succede nel calcio che nel momento in cui sembrava che potessimo fare risultati in continuità abbiamo avuto il periodo più difficile. Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra cercando di prendere quei piccoli vantaggi sia con le piccole che con le grandi".



I nerazzurri esordiranno in trasferta contro il Sassuolo e il tecnico lancia una frecciata: "Noi ovviamente dobbiamo cercare di vincerla anche per non mettere in difficoltà il presidente del Sassuolo che non ha più spazio per le vittorie da appendere nell’ufficio. Dobbiamo levargli questa difficoltà". Il riferimento è alle parole di Squinzi (tifoso del Milan) che, dopo la vittoria a San Siro dello scorso maggio, aveva detto: "Ogni volta che batto l'Inter metto un quadretto in ufficio ma siamo a quota sei e non ho più posto...".



Poi, analizzando il match: "L’inizio del campionato nasconde sempre molto insidie perché ancora non si conoscono le reali proprie forze e perché questo nuovo calendario va vissuto come un giorno di festa".