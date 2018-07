Inter, Spalletti: "Dobbiamo ancora fare qualcosa sul mercato"

Luciano Spalletti manda un messaggio chiaro all'Inter. ''Abbiamo una rosa più completa dell'anno scorso, la società ha lavorato bene in entrata ma abbiamo perso giocatori forti come Rafinha. Avremo tanti impegni, la Champions League porterà via tante energie, quindi dobbiamo ancora fare qualcosa sul mercato'', le parole del tecnico nerazzurro.



L'ex Roma fa il punto sulle trattative a Rai Sport soffermandosi non solo su Vidal e Vrsaljko: ''Se le cifre sono le ultime che ci ha chiesto il Barcellona, vedo difficile un ritorno di Rafinha. L'esterno offensivo? Abbiamo giocatori affermati e alcuni giovani, vedremo la crescita di questi ultimi e quello che sarà il mercato. Icardi e Perisic non mi hanno mandato segnali di voler andare via, loro devono rimanere qui perché sono due punti fermi''.



Chiusura dedicata a Nainggolan e ai rapporti di forza con le altre big del campionato: "Radja è fortissimo, sa che l'età gli può togliere qualcosa se non registra l'atteggiamento extra campo, per noi può cambiare gli equilibri della squadra. Siamo ambiziosi, la storia dell'Inter ci spinge a non avere timore nel confronto con nessuno, ma la strada per lottare con le big con Juventus, Roma e Napoli è ancora dura''.