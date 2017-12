Inter, Spalletti: "Dispiace aver perso, non eravamo più abituati"

"Dispiace sicuramente aver perso, come dopo ogni sconfitta. Forse duole un po’ di più perché è passato un po’ di tempo dall’ultima e non eravamo più abituati. Ma ce la siamo un po' andati a cercare perché nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo, siamo stati timidi nelle scelte da prendere e poi loro sono stati bravi, hanno fatto valere la loro fisicità". Ai microfoni di Premium Sport Luciano Spalletti commenta in questo modo il primo ko in campionato dell'Inter, battuta 3-1 a San Siro dall'Udinese.



Il tencio nerazzurro prosegue poi nell'analisi del match: "Inter in calo fisico? No assolutamente no. L’aspetto fisico mi è sembrato a posto anche nella ripresa dove abbiamo sbagliato molto tecnicamente e dove abbiamo aumentato la distanza tra i reparti. La differenza l’ha fatta la gestione errata della palla nel secondo tempo".



I nerazzurri potrebbero perdere il primo posto: "Il possibile sorpasso del Napoli? Il gruppo in testa ha fatto un girone d’andata tutto in volata, è stato uno sprint continuo. Ora chiaramente chi si siede un attimo rischia di essere superato. Noi non volevamo questo, eravamo convinti di fare un’altra prestazione che evidenziasse la nostra crescita e per certi versi ci siamo anche riusciti".



Chiusura dedicata al mercato: "Sono stato chiaro in conferenza, poi possiamo dargli mille versioni come sempre. Ho detto che dobbiamo far parlare la società, non c’è altra interpretazione. Ausilio ha detto che è difficile migliorare la squadra a gennaio? Lui fa il direttore sportivo, non penso sappia le disponibilità di investimento della società, una volta sapute penseremo ai giocatori, se non finisce come in estate dove si sono fatti molti nomi e non è arrivato nessuno. La squadra è forte e di livello, poi per forza quando ci sono queste finestre di mercato bisogna riunirsi per fare il punto d ella situazione anche se siamo convinti della nostra forza che ci può portare fino in fondo".