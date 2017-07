Inter, Spalletti: "Devono ridarmi quello che ho perso: la Champions"

Archiviato il primo allenamento di giornata a Riscone di Brunico, Luciano Spalletti si è concesso alle domande dei giornalisti per la prima cofnerenza ufficiale della nuova stagione: "Le sensazioni sono quelle che avevo precedentemente. E’ talmente poco che sono con i calciatori, è difficile. Soprattutto all’inizio diventa facile vedere disponibilità. Sono convinto che questa sia una squadra che ha delle qualità. Ho parlato con i giocatori e ho detto loro il mio pensiero su quello che ho visto da fuori, sul tragitto che dovremo costruire insieme. Devono ridarmi quello che ho lasciato: io per allenare l’Inter ho lasciato la Champions e loro me la devono ridare".

Oggi i nerazzurri hanno chiuso per Borja Valero, ma Spalletti non si sbilancia: "Va messo nel pacchetto degli altri calciatori di cui parlate spesso. Mi fate le domande a trabocchetto. Attenti che i direttori sportivi bravi fanno volantinaggio in questo momento e lei trova esche da tutte le parti. Segua le cicche, vedrà che è la strada giusta..."

"L’obiettivo è quello di lottare fino all’ultimo per la Champions League - continua Spalletti - Ci sono altre squadre che lotteranno per quell’obiettivo. Se centreremo l’obiettivo sarà per un lavoro costante, duro e continuo. Noi vogliamo integrare la rosa che già c’è con le qualità che ci sembrano corrette, ma dobbaimo ancora conoscere qualcosa. Stiamo lavorando. Il fatto di andare a cercare il giocatore esperto che ti dà quella certezza costante e giornaliera. Il ragazzo probabilmente ti dà più esplosività di qualità ed emozione, però te lo alterna. C’è da trovare questo equilibrio dentro la squadra sia di testa che di gioco. Dobbaimo essere una squadra da Inter, perché far parte dell’Inter ti perfora il cuore. E’ una cosa che riesci a percepire subito. La testimonianza più alta è quella che ho avuto nel messaggio di Jose Mourinho che mi ha scritto. Mi ha fatto gli auguri per i prossimi risultati perché è una squadra che gli sta nel cuore. Per integrare il discorso c’è qualche giocatore che è meglio se va a giocare perché è qualche campionato che non è riuscito a dimostrare le sue qualità. Bisogna far bene subito. Ci sarà qualcuno che viene a integrare e qualcuno che per il suo bene è meglio se va a giocare. Noi in tutta sincerità cercheremo di fargli capire quali sono le nostre intenzioni. quando ci siamo un po’ guardati. Non vogliamo fare confusione. Brozovic? Dipenderà molto dalle sue intenzioni. Le sue qualità sono evidenti, magari incostanti ma è un giocatore completo che sa fare tutto. Molto dipenderà da lui".

"Perisic e Icardi? Le qualità di questi giocatori sono indubbie. Che poi siano diventati dei giocatori normalissimi è dipeso dal momento e da quello che è successo. Icardi è un calciatore forte, bravo soprattuto dentro all’area di rigore. Tutti lo vorrebbero avere un giocatore forte lì. Per il momento di lui sono curioso di scoprire cosa sa fare in giro per il campo, quello che sa fare in area di rigore è tanta roba".

"Milan scatenato sul mercato? Anche negli anni passati l'Inter ha fatto tanti acquisti, ma i risultati non sono stati positivi. La garanzia del Milan si chiama Montella: grande allenatore e ottima persona. I rossoneri saranno un avversario tosto, ma non per forza per gli acquisti. La Roma? Gli faccio un in bocca al lupo, sono partiti oggi se non sbaglio, gli faccio i miei auguri, da loro ho ricevuto moltissimo e anche da quelli andati via. Spero di vederli felici".

"Io non sono il salvatore della patria. Mi hanno fatto delle promesse: vedremo se saranno rispettate. Ma io non sono più bravo degli altri, anzi. Serve qualche calciatore in grado di incrementare la rosa attuale. Siete voi che avete scritto e detto 'Con Spalletti si spendono 150 milioni di euro!'. Perché lo avete scritto? Chi ve lo ha detto?". "Voglio una squadra in grado di lottare fino alla fine. Io non ci sto a perdere, non posso mollare. Dobbiamo ragionare e lottare in un'unica direzione, senza cambiare atteggiamento. Dobbiamo remare forte tutti insieme".