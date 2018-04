Inter, Spalletti: "Derby? Non firmo per il pari"

Quarta partita in fila senza subire gol, seconda vittoria consecutiva e otto gol nelle ultime due partite giocate (di cui sei di Mauro Icardi): Luciano Spalletti è soddisfatto quandso si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo il 3-0 sul Verona: "La squadra ha avuto l'impatto corretto e forte alla partita, abbiamo potuto gestire bene grazie all'approccio che abbiamo avuto. Sono molto contento della prestazione della squadra. Icardi? I calciatori a questo punto del campionato sono tutti un po' stanchi, ma non ha nessun problema, anzi, non voleva neanche uscire: ho preferito toglierlo per scrupolo".

Mercoledì infatti c'è il derby col Milan e i nerazzurri ci arrivano nel miglior momento possibile: "L'Inter è guarita? Assolutamente no, perché ogni tanto abbiamo dei momenti in cui stacchiamo la spina, invece dobbiamo essere sempre concentratissimi e determinare il nostro destino. Siamo una squadra forte, ma in alcuni momenti perdiamo le nostre qualità, io devo essere bravo a trovare una soluzione nella quale tutti si sentono coinvolti e riescano a dare il meglio. Se oggi nel finale di gara avessimo sfruttato meglio gli spazi, forse avremmo potuto dare qualche gioia in più al nostro pubblico. Dobbiamo restare sempre accesi perché il campionato è ancora molto lungo".

"Il mio staff è molto competente - continua Spalletti - di volta in volta cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo che per i calciatori sia stimolante, però anche nel periodo nero non abbiamo mai perso del tutto la rotta, di partite ne abbiamo perse poche, di gol ne abbiamo presi pochi, però eravamo poco cattivi sotto porta.

Un pareggio nel derby? Proveremo a vincere come farà il Milan perché è una partita che può determinare molto e le squadre se la giocheranno a viso aperto".