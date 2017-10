Inter, Spalletti: "Derby emozionante ma serve rimanere lucidi"

Luciano Spalletti, in un evento con un nuovo sponsor nerazzurro, anticipa i temi del derby: "Una partita meravigliosa, la si sente sempre. Ma bisogna arrivarci lucidi e con la calma necessaria, se no si rischia. Una gara che farà battere il cuore a tutti i nostri tifosi". L'allenatore toscano ritrova Montella: "Un grande amico, ai tempi dell'Empoli lo schierai titolare in una partita decisiva dopo che era fuori da tanti mesi e mi ripagò con grandi giocate. Nei momenti di difficoltà sa come muoversi, l'ho sempre ammirato".



Ma, problema comune a tutte le grandi squadre, la sfida contro il Milan sarà influenzata da una settimana di preparazione senza i nazionali: "Limitazione oggettiva, però posso lavorare con chi è rimasto. Per esempio Borja Valero può spiegare tante cose a Karamoh che è ancora un raagazzino. Serve anche un po' di fortuna: vediamo chi verrà utilizzato, per quanto e in che condizioni tornerà. Ma questo è il calcio".



Particolare menzione per Icardi: "Abbiamo sentito i medici argentini e ci hanno detto che è tutto sotto controllo. Sorpresi dalle parole di Sampaoli ("Non è al 100%", ndr) ma Mauro si è allenato e siamo tranquilli". Sul ruolo di trequartista: "Ho fatto ruotare tanti giocatori perché voglio tenerli tutti in caldo, questione anche di energie da risparmiare".



Il tecnico dell'Inter commenta il VAR dopo sette giornate: "Si sono visti miglioramenti, ha dato i suoi risultati. Questa è la strada più giusta da seguire. Non capisco chi vuole rimanere indietro: forse ha dei vantaggi...". Infine, sull'inizio stagione nerazzurro: "Difficile da dire quando vedremo una squadra spallettiana, mi aspetto ancora miglioramenti. Per esempio quando Cancelo sarà pronto ci potrà dare una grossa mano. Firmare per il secondo posto? Vediamo, dire così è troppo facile... firmerei sicuramente ma c'è ancora tanta strada da fare, di sostanza, di lavoro: nessuno ti regala niente".