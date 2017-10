Inter, Spalletti: "Continuate a chiederlo: sì, vinceremo lo scudetto"

Luciano Spalletti può guardare con ancora più fiducia al futuro dopo lo 0-0 della sua Inter al San Paolo con il Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ai microfoni di Premium Sport.



"A questi ragazzi vanno fatti i complimenti. Dite che siamo fortunati e ci fa piacere, ma la mia fortuna è allenare questi ragazzi, che sanno fare il loro mestiere, sanno dove vogliono andare. Oggi abbiamo giocato una buonissima partita e si poteva anche giocare meglio. Il Napoli ha giocato una buonissima partita, sembrava a tratti di giocare coi figli di Goldrake per le robe che sono in grado di fare: aggrediscono, hanno possesso veloce. Dobbiamo imparare in fretta ma abbiamo fatto passi avanti e abbiamo a che fare con persone serie che fanno sul serio. In 2-3 situazioni poi potevamo segnare noi".



"Handanovic è il portiere dell'Inter. Ha fatto quello che deve fare, buonissimi interventi. Anche Reina mi è sembrato bravo in un paio di occasioni, però è vero che abbiamo sofferto in qualche situazione. Riuscire a portare questo risultato è un grandissimo risultato, ce lo teniamo stretto".



"Siete voi che cercate di creare l'infelice e l'eroe, chiunque arriva secondo è infelice ma non funziona così. C'è anche quello che lavora seriamente e deve portare crescita. Questa squadra è ancora un po' impaurita, si sono persi palloni da non perdere a volte. Bisogna assimilare velocemente certe cose. Arriviamo da alcune stagioni complicate, non abbiamo, a differenza di altre squadre, una base di lavoro di anni. Ci vuole del tempo e noi dobbiamo essere bravi ad accorciarlo. Se poi mi continuate a chiedere se lotteremo per lo Scudetto, vi rispondo di sì, lo vinceremo (ironico, ndr)".