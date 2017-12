Inter, Spalletti: "Con la Juve non è partita scudetto. Nessuna frecciata a Sarri"

A distanza di quasi due anni l'Inter torna in testa alla classifica da sola dopo il 5-0 al Chievo e Spalletti non può che essere soddisfatto per la prestazione dei suoi. Ecco le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Premium Sport.



"Quando c'è un andamento così della gara, in cui la squadra riesce a dividersi i compiti e a fare tutte le cose da squadra, è un risultato per l'allenatore e il gruppo. La strada è quella giusta, la squadra ha iniziato bene e proseguito benissimo, si dice bravi e si cerca il cavillo per migliorare".



"Le frecciate a Sarri? Non tiro frecciate a nessuno, rispetto tutti quelli che lavorano, soprattutto persone serie come Sarri. Dico che se ci si riesce a intrufolare in questa classifica significa che si fa i professionisti a 360 gradi. Poi chiaro che bisogna metterci qualcosa del nostro, il ruolo dell'allenatore è importante".



"Io faccio la formazione scegliendo, non bocciando. Voi sottolineate chi non c'è. Forse ho sbagliato lasciando qualcuno fuori, ma l'intenzione è scegliere, non bocciare. Chi sta fuori è più forte di chi gioca perché se si fa trovare pronto dopo tanta assenza è sintomo di grande professionalità".



"Quelli di oggi sono tre punti importantissimi contro un granmdissimo Chievo. Juventus-Inter partita da scudetto? Non sono per niente d'accordo, per noi sarà complicatissima. Bisogna essere bravi, si riparte subito a fare le cose che conosciamo e avremo dei vantaggi se si svilupperanno in un certo modo".



"La crescita di Santon? E’ un giocatore che conoscevamo, nel bene e nel male. Ha grandissima qualità e fa sempre grandi scelte. Sa fare benissimo tutte e due le fasi, poi se è in un contesto che funziona diventa più facile anche per la sua autostima. Nagatomo non ti fa subire niente dalla sua parte perché ha grande velocità e corsa, l’anno scorso contro Salah non è andato mai in difficoltà. Poi però la fase offensiva non è la sua prima qualità e ci serviva qualcosa in più che Santon può darci".