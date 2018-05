Inter, Spalletti: "Con il Sassuolo è una semifinale"

Evitare distrazioni per poi giocarsi tutto contro la Lazio all'ultima giornata: prima della sfida dell'Olimpico l'Inter di Luciano Spalletti deve superare l'ostacolo Sassuolo (già salvo). "Ho visto i giocatori allenarsi nella maniera corretta ed è il segno che il pensiero va solamente lì, per noi è un semifinale che ci mette nelle condizioni di giocare la finale tra sette giorni. Chi pensa a goleade non ha probabilmente mai giocato a calcio ed è irrispettoso" spiega il tecnico nerazzurro alla vigilia del match.



Capitolo infortunati e formazione: "Miranda è da valutare, non lo rischiamo se c'è qualche dubbio che si possa infortunare di nuovo. Se i medici ci diranno che la situazione è sotto controllo ci sarà. Per Gagliardini invece se ne settimana prossima. Chi giocherà tra Vecino e Borja Valero? Devo ancora decidere, ma possono dare entrambi un contributo importante".



È percezione diffusa che senza la qualificazione in Champions League la stagione interista sarebbe fallimentare: "Lo scorso anno l'Inter aveva 16 punti in meno della Roma, 5 della Lazio, 2 del Milan. Ora ne ha 4 meno della Roma, 2 della Lazio, 9 più del Milan. Questo è il bilancio. Vedete voi se è un miglioramento nostro o un peggioramento degli altri".



"In ogni caso - precisa l'allenatore toscano - io do ugualmente una sufficienza netta, bella e importante al lavoro della squadra, della società e dell'allenatore. Diventa abbastanza chiaro dove bisognerà intervenire. Io pensavo che ci fossero tre squadre irraggiungibili, al momento ne abbiamo due. I posti sono tanti ma anche le formazioni cresciute sono diverse. Avrei firmato per essere qui a questo punto perché conoscevo la forza dei nostri avversari e anche noi siamo vicini a essere una squadra molto forte".



L'ex Roma non vuole invece entrare nella 'questione De Vrij' ("Faccio fatica a essere Spalletti... Guardo a casa mia. Non ho possibilità da supereroe") e discutere di arbitri: "Se ne parla a fine campionato, saracinesca chiusa".



Zorro Boban ha fatto visita alla Pinetina: "Era un top player da giocatore e lo è un dirigente top della Fifa. Ci ha proposto un nuovo format del Mondiale per club, dovrebbe nascere nel giugno 2021, e verrebbe disputato ogni quattro anni con la partecipazione di tutti i club in base ai titoli storici".