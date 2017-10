Inter, Spalletti come Herrera: partenza record

Luciano Spalletti è già nella storia dell'Inter e il derby in sé non è il motivo principale: l'entusiasmante successo di domenica contro il Milan è servito ai nerazzurri per tenere il passo del Napoli e arrivare allo scontro diretto del San Paolo a -2, con la possibilità del sorpasso in testa alla classifica, ma soprattutto ha regalato al tecnico un record da ricordare.



Solo nel 1966-67, infatti, l'Inter aveva centrato una partenza così forte: sette vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate. Foggia, Vicenza, Atalanta, Spal, Lecco, Brescia e Torino tutte battute per un meraviglioso settebello iniziale, poi lo 0-0 con la Roma. I nerazzurri di Helenio Herrera, campioni d'Italia e del Mondo in carica per il trionfo nella Coppa Intercontinentale nella stagione precedente, arrivarono in testa all'ultima giornata quando furono scavalcati dalla Juve perdendo a Mantova per una papera clamorosa di Sarti.



Spalletti si augura chiaramente un epilogo differente, per quanto l'obiettivo stagionale del club non è il tricolore, ma il ritorno in Champions: l'Inter ha vinto le prime quattro partite di fila contro Fiorentina, Roma, Spal e Crotone, è stata fermata sul pari a Bologna, poi ha centrato un altro filotto con Genoa, Benevento e Milan. Così è arrivato a quota 22 punti, ovviamente più dei 15 all'epoca raccolti da Herrera, quando la vittoria ne valeva solo 2.