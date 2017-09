Inter, Spalletti: "Ci sarà una forte reazione, ho scelto io questi giocatori"

"I calciatori insieme ai quali vogliamo far ricordare questa stagione dell’Inter sono quelli attuali. E non quelli che ci porterà la befana o Babbo Natale. Sono questi. Non sappiamo cosa accadrà dopo. E mi fido di questi giocatori". Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Genoa, risponde così ad una domanda sull'organico nerazzurro e sulla mancanza di un giocatore in rosa che possa accelerare il gioco.



"Questi calciatori me li sono scelti – continua l'allenatore nerazzurro - sono anche andato a cercarli. Sono stato felice della fine del mercato perché sono terminate le interpretazione della mia rosa. É vero, il primo tempo di Bologna è stato sotto livello, nel secondo abbiamo fatto la partita ma serve un pò di fantasia e di qualità artistica in più. Contro il Genoa mi aspetto una reazione forte e sono sicuro che avverrà".



Poche indicazioni di formazione: "Tra Ranocchia, Eder e Brozovic qualcuno potrebbe giocare ma non dico chi. Joao Mario? La prestazione contro il Bologna è piaciuta meno a lui di chi l'ha guardata, si è subito allenato con voglia. Candreva va scagionato, gli ho detto io di tirare i cross in quella zona di campo, dovevamo attaccare meglio lo spazio. Pinamonti e Karamoh necessitano ancora di un po' di malizia ma il futuro è dalla loro parte".