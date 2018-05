Inter, Spalletti: "Ci prendiamo gli applausi, ma la mentalità..."

Luciano Spalletti si gode il netto successo dell'Inter sull'Udinese che lo tiene in corsa per la Champions. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"La squadra si è allenata bene, ha messo sul piano del gioco la partita e ne ha preso possesso subito, facendo anche gol. Bisogna farle i complimenti oggi. Abbiamo un altro compito che è quello di finire bene, la squadra è cresciuta in quest'ultimo periodo. Dobbiamo continuare così. Nel primo tempo in parità numerica abbiamo gestito benissimo, nel secondo abbiamo perso qualche pallone di troppo. E allora c'è sempre quel problema della mentalità"



"Icardi via senza Champions? Dipende sempre dall'eventuale sostituto. Lui è un top player, ha qualità per il gol, non va a rincorrere la palla, sa dove arriverà. Per quel compito lì è uno de più forti che io abbia mai allenato. Poi ci vorrebbe qualcosa in più sulla costruzione della manovra, ma già l'ha fatto vedere qualcosa di diverso in questo periodo. Dentro l'area di rigore è micidiale"



"Queste partite sono un'indicazione importante per il futuro dell'Inter. Dobbiamo dare seguito a una forza evidenziata nell'ultimo periodo di campionato: l'essere sempre uguali fa la differenza. Se giochi in una squadra normale, puoi abbassare la tensione. Se giochi nell'Inter questi momenti devono essere pochissimi, altrimenti non si colma la differenza con le prime della classe"



"La squadra a me sembra cresciuta, non vado a raccontare delle favole ai calciatori. All'inizio del campionato abbiamo vinto tante partite, c'erano episodi e le portavi a casa, oggi mostriamo del buon calcio, oggi ho sentito tantissimi applausi".