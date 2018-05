Inter, Spalletti: "Cancelo e Rafinha non possiamo riscattarli"

Una Champions da godersi, un futuro da scrivere: Luciano Spalletti, in conferenza stampa, esce allo scoperto dopo essere rimasto in silenzio domenica sera, subito dopo Lazio-Inter, per lasciare spazio ai protagonisti sul campo, i giocatori. Ecco le sue principali dichiarazioni.



"Di momenti belli ce ne sono stati tanti: quello più bello è stato l'ultima partita e il più difficile la sconfitta con la Juventus, per come si è sviluppata la partita. Dobbiamo essere ambiziosi, probabilmente ci sono cose che possiamo fare meglio. Vogliamo continuare in questa riduzione della differenza tra noi e chi sta davanti in classifica. È già stato fatto tanto, perché se si vogliono prendere i numeri si trova conforto nella crescita della squadra. Ma l'anno scorso all'inizio abbiamo sbagliato qualcosa: come ho detto altre volte non dobbiamo illudere i tifosi. E' chiaro che gli obiettivi dell'Inter sono importanti ma non dobbiamo raccontare cose sbagliate, perché poi i giornalisti le cavalcano e si creano dei problemi".



"La società ha già cominciato a muoversi bene ma bisogna far tornare dei conti. Bisogna rendere conto ai paletti del settlement agreement firmato dalla proprietà precedente. Avendolo ereditato dobbiamo mantenere i criteri e le richieste. Diventa difficile fare nomi altisonanti come quelli dell'anno scorso: non è detto che non arrivino ma passa tutto attraverso le partite giocate e quel che si riesce a creare. Cancelo e Rafinha ora non si possono riscattare. In un secondo tempo vedremo. Purtroppo funziona così".



"Icardi? Dipende dalla sua volontà e tenere chi non vuol rimanere diventa difficile. Non è il suo caso, ma è difficile fare una richiesta del genere perché bisogna vedere come funziona il mercato. Il professionista può pensare di fare esperienze diverse. E' chiaro che se vanno via giocatori importanti diminuisce la possibilità di crescita, ammesso che non ne vengano di più importanti".



"Per quel che riguarda il mio contratto io sto bene e dal mio punto di vista non sarebbe cambiato nulla senza questo risultato perché un contratto si costruisce con gli obiettivi. La società mi ha ribadito che il contratto lo vogliono fare ma a me non cambia nulla anche se dicono diversamente perché sennò mi tocca riprecisarlo: ci vogliono delle caratteristiche e delle qualità per firmare un contratto. Non vai a firmarlo per avere due anni di stipendio in più, perché se poi non fai i risultati o se avessimo continuato per altre due partite quel periodo senza risultati di quel contratto che te ne facevi? E' solo per fare clamore e creare tensione. Io ho il contratto fino all'anno prossimo, qual è la fretta? Se poi passo un periodo come l'anno scorso che non faccio risultati che faccio? Mi prendo gli insulti?"



"L'anno scorso non ho condiviso niente: non mi hanno messo a disposizione quello che mi avevano detto e io a quel punto non potevo tornare indietro. L'obiettivo dipende da chi ti mettono a disposizione. Sembrava si potesse andar a mettere mano dove si voleva, poi si è detto basta. Per condividere un obiettivo devo poter avere i mezzi per centrarlo e non li ho avuti. Dovevo mettermi a criticare? No, sono andato dritto. Abbiamo fatto un mercato simile a quello che avevamo in squadra come valori. Borja è un grande calciatore, Vecino anche, ma anche Kondogbia. Medel ha qualità e carattere. Sono andati via giocatori di livello, poi chiaro che arriva Skriniar e si rivela quello che è. Se mi accreditate di aver sottoscritto l’obiettivo non è così. Che mi volete far dire? Il Milan quando siamo partiti dove me lo collocavate con il mercato che ha fatto? Per quale motivo dovevo arrivare prima? L’Atalanta era davanti, la Lazio era davanti, la Roma… Per lo scudetto servirebbe un mercato dello stesso livello di chi vince, per il progetto della società non se ne può parlare per la prossima stagione - ha proseguito -. Altrimenti si ricomincia ad illudere i tifosi come l'anno scorso e non è corretto. "