Inter, Spalletti: "Buonissima partita però non parlate di scudetto"

Luciano Spalletti si gode il successo per 2-1 della sua Inter a Verona ma resta prudente in vista del prosieguo del campionato. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell'Inter ai microfoni di Premium Sport.



"Eravamo abituati a qualcosa di differente: il fatto che i ragazzi abbiano cercato di forzare la giocata è un atto di coraggio, significa che credono in quello che fanno. La squadra ha fatto una buonissima partita sotto ogni aspetto, poi ogni tanto giochiamo lentamente, lasciamo spazi quando non va fatto. Ma abbiamo vinto meritatamente".



"Questa è la migliore Inter nell'era dei 3 punti? Non mi fa alcun effetto, ci sarà una riga in più nella storia del club e poi si va avanti. Dobbiamo andare avanti in questo tunnel che durerà fino a giugno per vedere la luce, quaindi non parlate di scudetto. Se non ci fosse stata la partita e la Roma dovesse vincere contro la Sampdoria, noi saremmo fuori dalla Champions. Son tutte lì le squadre che lottano, penso rientrerà qualcuna come il Milan e la Lazio è attrezzata per rimanere, e altre squadre resteranno nel tragitto. E' difficile continuare con un passo così, da un momento all'altro tutto può cambiare".



"L'episodio del rigore? Si fanno delle analisi dei fatti della partita. In questa costruzione per me non abbiamo fatto malissimo, avevamo chiamato fuori alcuni giocatori e serviva il passaggio che tagliava fuori per l'uomo sulla via di mezzo. Bisogna trovare la superiorità nel fraseggio in mezzo al campo. Handanovic fa una bella cosa, D'Ambrosio crea problemi perché la gioca sulla trequarti e si va a giocare sporco. Ma tutto succede in base alla posizione della palla, loro dal campo hanno una visibilità diversa dei corridoi dove mettere il pallone. Può succedere, siamo tentati di giocare la palla dietro su Handanovic che fa il play difensivo. Qualche pallone si può perdere se chiedi di insistere, bisogna pagare dazio, poi si fanno quelle esperienze".



"Icardi per me ha fatto una buonissima gara, si considerano le sue gare in base ai gol ma quando è venuto basso e ha palleggiato con la squadra ha offerto grande vantaggio: lui è dentro la squadra nei momenti che premiano l'insieme. Ma è fondamentale anche nel gioco sporco. Siamo arrivati diverse volte sul fondo mettendo diversi palloni in mezzo, il lavoro è stato fatto poi lui è stato marcato bene o non ha avuto fortuna. Ma è tutto abbastanza regolare. Il palo di Vecino spero non metta in pericolo il nostro record di fortuna...".