Inter, Spalletti: "Buonissima partita, il rigore era un abbaglio"

A Luciano Spalletti va bene così. L'Inter soffre contro la Lazio, soprattutto nel secondo tempo, il tecnico si prende un punto che lo tiene terzo a +4 sui biancocelesti. "Noi non avremo la soluzione anche quando l'avremo raggiunta - spiega a Premium Sport -. Serviranno tanti punti, servirà affrontare le partite con una convinzione e una mentalità giusta come quella di oggi. Dalla squadra mi aspetto quello che ha già fatto"



"Inzaghi dice di aver perso due punti? A me interessa che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita. Se contiamo le occasioni ne abbiamo avute quante loro, se contiamo le parate del portiere, gli faccio vedere quelle su Borja Valero e Perisic. Ma non mi interessa ribattere agli altri, faccio i complimenti ai miei ragazzi"



"Il mani di Skriniar? È stato dato un rigore nel momento in cui l'arbitro era coperto. Assolutamente non era rigore. Se si chiedesse all'arbitro, direbbe che aveva preso un abbaglio. Il Var serve? Lo dicono tutti, non io: basta vedere le cose in più fatte bene".



"Mercato? Non parlo di cose che possano mettere in dubbio la professionalità della mia società. Non devo trovare alibi se non arrivano risultati importanti, i ragazzi sono dentro gli obiettivi"