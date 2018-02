Inter, Spalletti: "Brozovic si è scusato, Totti ha messo un punto"

L'Inter è tornata a vincere domenica dopo nove partite di astinenza e nella trasferta di Marassi col Genoa Luciano Spalletti vuole dare continuità al successo di San Siro, anche se dovrà fare a meno di due pezzi da novanta come Perisic (problema alla spalla) e Icardi, fuori per la terza gara consecutiva: "Sono giocatori molto importanti per noi - ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia - ma in rosa abbiamo giocatori di qualità in grado di sostituirli. Rafinha? Quando farà 2-3 settimane allenandosi tutti i giorni è chiaro che il minutaggio nei muscoli gli aumenterebbe e sarebbe poi possibile utilizzarlo il 90 minuti. Si può usare anche ora, però poi ci saranno dei momenti nei quali la squadra deve saper sopperire alla sua mancanza di continuità”.

“Sarà una partita per confermare nuove strade per il gol - continua Spalletti - dato che già domenica abbiamo vinto con Eder e Karamoh. È chiaro che se ci sono Perisic e Icardi si può avere più esperienza, però poi le possibilità di andare a fare gol e vincere le partite sono le stesse di quando ci sono Mauro e Ivan. Borja Valero? Non è vero che è in difficoltà, Può passare dei momenti in cui fa meglio ed altri meno, ma non parte svantaggiato rispetto agli altri. Candreva non l’ho mai messo in discussione, a prescindere dal fatto che giochi o no. Brozovic non sarà titolare, ho scelto un altro. L'applauso? Ne abbiamo parlato, era molto dispiaciuto: il messaggio che ha rivolto ai tifosi qualche giorno fa è stato importante”.

Il discorso si sposta prima sul Genoa ("Una squadra che gioca un buon calcio. Sono bravi a ripartire negli spazi e il fatto che tornino poi tutti nella loro metà campo non ci deve far credere di essere in grado di fare la partita per poi subire le ripartenze”) e poi sulle parole di Di Francesco ("Ci sono squadre sopra di noi che hanno fatto mezzo tiro in porta", ndr): "È vero - replica, pungendo, Spalletti - ha ragione Eusebio, la Roma dovrebbe stare molto più in alto, negli ultimi anni ha lottato per lo scudetto..."

Da Di Fra ai giornalisti, che continuano a parlare di mercato e di rifondazione: “A me crea problemi parlare sempre di mercato, soprattutto se si parla di rivoluzione. I giornali li leggono tutti e stamattina erano già in giro a commentare quello che viene fuori dall’ordine del giorno. Io sto pensando di suggerire al presidente di creare una terza squadra: noi, quella femminile e l’Inter virtuale, dove far giocare tutti quei giocatori che continuamente sono in arrivo alla Pinetina, allenata da uno dei dirigenti. A me interessano i calciatori che ci sono. Da qui in avanti si prenderanno anche provvedimenti differenti tra di noi, parlerò col presidente di questa cosa che si parla solo di calciomercato. Voi continuate a fare nomi, quindi qualcuno ve li farà avere, non saranno tutti campati per area. Non si può parlare di nomi e di rivoluzione. Il pubblico non deve andare ad applaudire questa terza squadra, perché poi qualcuno ha detto ad Eder di andare via perché stava arrivando Sturridge..."

Ma non è finita qui. Capitolo Totti: "Si è espresso in modo inequivocabile, quindi segna un punto definitivo in quello che è il nostro rapporto. Da parte mia ci sarà sempre la stessa apertura e disponibilità che ho sempre avuto, ma se la pensa così... Mi dispiace, ma non posso farci nulla”.