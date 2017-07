Inter, Spalletti: "Borja Valero piacerà a tutti, ascolterò Perisic"

L'analisi della prima amichevole più quella sul mercato che verrà. Luciano Spalletti ha parlato al termine dell'amichevole col Wattens: ecco le dichiarazioni principali.



"Mi è piaciuta la disponibilità a mettere in pratica le indicazioni date in settimana. Avevamo lavorato molto sulla linea difensiuva e ho visto le prime risposte. Pinamonti è un ragazzo che ha qualità, promettente, va fatto crescere nel migliore dei modi perché nel suo ruolo ha potenza, velocità, forza, qualità. Soprattutto è un bravo ragazzo. I bravi ragazzi arrivano sempre lontano perché ci si può parlare in maniera normale. Non c'era da aspettarsi qualcosa di più anche se nel primo tempo la linea difensiva si è comportata bene. Kondogbia? Per quello che ho visto sembra un calciatore da Inter, ha questa doppia qualità di saper palleggiare perchè sa far rumore con il suo gioco. Sa far viaggiare la palla nella velocità e maniera corretta e fa le scelte giuste. Può fare mediano e centrocampista. Dalla metà campo in su, non avendo giocatori, aspetteremo. Ma nonostante questo alcuni attacchi alla trequarti si sono visti".



"Borja Valero ha un suo marchio, tutti i giorni timbra, ha quella faccia lì, tutti i giorni sa vivere i nostri luoghi e un giocatore così ci fa comodo. Ha esperienza, qualità di palleggio, può stare in varie parti del campo. Lo conosco e sono convinto piacerà a tutti gli interisti. Perisic è un calciatore importante, ascolteremo cosa ha da dirci ma noi contiamo su di lui e poi sarà lui a farci capire quali sono le sue intenzioni. Non mi aspetto che nessuno venga a dirci che vuole andare via, sarei sorpreso se Perisic lo facesse e sarebbe brutto. Poi il valore ai nostri calciatori lo diano noi...".