Inter, Spalletti: "Auguri ai gufi", Zhang jr: "Andiamo a comandare"

All'Inter non hanno perso di certo il sorriso dopo una sconfitta, la prima della stagione. Non Luciano Spalletti, che conserva la serenità e alla cena natalizia dispensa parole d'incoraggiamento dopo lo stop dei nerazzurri con l'Udinese, non Steven Zhang, rappresentante di Suning che suona la carica con parole forti.



''L'Inter è pronta, non diciamo più 'Inter is coming', ma 'Inter is ready' - dice Steven Zhang, figlio del proprietario Zhang Jindong, a Inter Tv - Faccio gli auguri a tutti i fan nerazzurri in giro per il mondo, sempre più fantastici. Siamo carichi, ai tifosi dico 'caricatevi per questo 2018, siate eccitati. Divertitevi e 'andiamo a comandare'...Sono qui da un anno e mezzo, siamo passati da alti e bassi e l’anno prossimo scriveremo la storia del Club festeggiando i 110 anni. Dobbiamo considerarci tutti un po’ fortunati di fare parte dell'Inter. Quest’anno siamo migliorati grazie al duro lavoro dei giocatori, del mister, di ogni singola persona che lavora all’Inter. Lo sforzo di tutti voi porta l’Inter sempre più avanti. Stiamo già andando nella direzione giusta e sapete cosa dobbiamo fare nella seconda parte di stagione: l’obiettivo è chiaro, la Champions. Continueremo tutti a lottare, io per primo, faremo il massimo perché il 2018 sia il nostro anno'' .



"Si ha questa voglia di stare insieme e condividere a Natale e trovandosi d'accordo si arriva a soluzioni importanti - ha detto Spalletti -. Speriamo sia un Natale senza tregua di serenità, abbracci e divertimento. Chiaro che lo dobbiamo usare anche per stare vicini ai nostri calciatori perché non sono quelli che hanno perso 3-1 ma che hanno fatto 40 punti in 17 partite e bisogna rendergli onore. Per arrivare laggiù bisogna passare attraverso momenti del genere, ma i giocatori sanno come fare, li guardo negli occhi tutti i giorni e so che ci porteranno lontano. Nessuno è indispensabile? Non hanno conosciuto voi".



"Spesso quando devo parlare della mia squadra cito spesso il contorno e i tifosi sono una seconda squadra, ne fanno parte, sono dietro le quinte e ci accompagnano dandoci l'augurio migliore per la prossima partita. Ci hanno applaudito anche dopo la sconfitta e ci aiutano a diventare più forti".



"Io ho solo due vizi, calcio e famiglia, chiamiamoli amori più che vizi. L'hashtag di stasera? Non cambia, cerchiamo di stare più vicini possibile a questi colori, so da dove siamo partiti e cosa ci siamo portati dietro, arrivano anche le difficoltà, dobbiamo attraversarle per completare il nostro percorso verso gli obiettivi". Poi gli auguri: "A tutti, attraverso l'amore delle vostre famiglie e le persone che vi sono più care". E a Premium ha aggiunto: "Anche ai gufi".