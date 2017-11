Inter, Spalletti: "Atalanta fortissima, vietato pensare al ko azzurro"

Luciano Spalletti sereno dopo la pausa per le nazionali, nonostante qualche muso lungo per gli azzurri: "La squadra ha mostrato di essere sul pezzo sia in campo che di testa, quindi sono tranquillo. I nostri italiani li ho visti dispiaciuti ma non sia una giustificazione, bisogna dare il massimo come sempre".



L'Inter incontra l'Atalanta e, per il tecnico nerazzurro, è quasi una buona notizia: "Spesso si parla di partite trappolone, questo non è il caso: i nostri avversari sono fortissimo e di alto livello. Sentiamo la responsabilità di fare una bella prestazione per il nostro pubblico che ancora riempirà San Siro, spesso ne parlano anche i giocatori tra di loro".



Spalletti apre a un filo di turnover: "Nelle prime settimane serviva dare certezza e stabilità, ora il discorso si può allargare: da qui a fine dicembre saranno settimane stressanti, mi servirà tutta la rosa. Dalbert? Ho tanti terzini a disposizione e non scordate Santon: ci darà una grossa mano perché sa difendere e attaccare, conosce benissimo il calcio". Nessun dubbio su Icardi: "Ha recuperato, ci sarà".



Inevitabile tornare sul flop azzurro: "Bisogna ripartire ma non siamo secondi a nessuno, attenzione a voler importare a tutti i costi i modelli stranieri. Ognuno di noi fa parte di questo sistema e deve sentirsi responsabile di questo. Le squadre B? Potrebbero essere una soluzione, in Russia avevo già vissuto questa situazione". Infine, sull'eventualità di diventare ct azzurro: "No, devo e voglio continuare questo lavoro all'Inter. Vedrei bene Ancelotti".