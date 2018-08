Inter, Spalletti: "Anti-Juve? A Reggio Emilia erevamo l'anti-nessuno"

Luciano Spalletti riconosce il passo falso commesso contro il Sassuolo ("Abbiamo messo in imbarazzo i tifosi") ma ovviamente chiede all'Inter di voltare pagina: "Dare il massimo in allenamento è la miglior medicina per preparare la partita successiva, a chi c'era l'anno scorso chiedo uno sforzo in più per dare un insegnamento a quelli nuovi e ritrovare certezze. Sono state messe in discussione alcune cose che l'anno scorso ci hanno portato in Champions League. Chiaro che qualcosa non è andato bene".



Il tecnico nerazzurro passa al Torino: "Lotta sempre con il coltello tra i denti, non dobbiamo mai rinunciare a provare a vincerla. Mi aspetto una partita dura, giocheranno come contro la Roma e saranno decisive la marcature preventive". Notizie positive dal gruppo: "Stanno tutti bene, Skriniar compreso. Nainggolan convocato ma ci sono ancora rischi dal punto di vista fisico, vedremo come si metterà la partita". Su Dalbert: "Non vedo perché dare colpe solo a lui, diventerà un grande calciatore. Se non ci avessi creduto, avrei chiesto la cessione".



Infine, puntalizzazione sugli obiettivi: "Non so se siamo l'anti-Juventus come dicono tutti, prima dobbiamo essere l'anti-Napoli e l'anti-Roma visti i punti di distacco che ci hanno dato lo scorso anno. Se si valuta l'ultima partita, siamo l'anti-nessuno: dobbiamo fare meglio".