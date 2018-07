Inter, Spalletti annulla l'allenamento per... Perisic e Brozovic

Perdersi la finale del Mondiale è un "delitto" per qualunque appassionato di calcio: se poi hai due amici che la giocano, impossibile pensare ad altro in quelle due-tre ore. Così Luciano Spalletti sta valutando l'ipotesi di cancellare l'allenamento di domenica pomeriggio per vedere Francia-Croazia, anche perché per l'Inter sarebbe un'altra occasione per fare gruppo: i nerazzurri tiferanno per i compagni Perisic e Brozovic, protagonisti assoluti della cavalcata della loro nazionale, e il francese Karamoh sarebbe potenzialmente l'unico "nemico" in casa.



Ad Appiano Gentile l'atmosfera è già carica: nell'allenamento di giovedì Spalletti ha bacchettato Milan Skriniar, come racconta la Gazzetta dello Sport, per un goffo autogol di cui si è reso protagonista su un'esercitazione di giro palla veloce tra i difensori pressati dagli avversari. "Vi è venuta la c.... E non può venire", ha detto il tecnico. È anche così che si prepara il ritorno in Champions.