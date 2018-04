Inter, Spalletti: "Anche meglio di inizio anno"

L'Inter spreca l'occasione di tornare terza pareggiando 0-0 contro il Milan ma Luciano Spalletti pensa positivo: "Mi sento bene perché abbiamo fatto una partita dimostrando di saper dove vogliamo andare. La cosa fondamentale è questa, il risultato viene dopo" le parole a Premium Sport.



La corsa alla Champions League è aperta per entambe? "Per noi non cambia niente, quello che cambia per loro dovete chiederlo al Milan. Abbiamo guadagnato un punto sulle altre che non hanno giocato e siamo ancora a otto punti dal Milan che è ancora in corsa". Inevitabile parlare degli errori di Icardi? "Sono occasioni che possono capitare, dispiace perché vincere poteva essere importante. Se meritavamo noi? Non mi interessa, non faccio il giochino su chi meritava. Non faccio polemica sul fuorigioco di un centimetro, sui gol sbagliati. Sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo continuare così, dobbiamo solo metterci più cattiveria".



Però ora si può dire: è tornata l’Inter di inizio stagione: "Ancora meglio secondo me. Nei primi mesi sono stati molto critico con i miei perché anche quando vincevamo, non giocavamo benissimo. Adesso invece riconosco una squadra forte e sono fiducioso per il futuro. Sono contento per quello che i ragazzi stanno facendo. Adesso vedo una squadra che ha carattere e che sa dove vuole arrivare".



Infine, sul rendimento migliore di Brozovic da quando ha cambiato posizione: "Secondo me potrà accadere anche ad altri giocatori, ci sono ancora dei miglioramenti che possiamo fare ma dobbiamo farlo in fretta. Dobbiamo andare in area con più uomini, migliorare in alcune scelte per esempio".