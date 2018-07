Inter, Spalletti: "Altri più forti di noi? Vediamo..."

Non sarà un test con il Lugano a rafforzare la convinzione di Luciano Spalletti. La stagione è appena cominciata, la prima amichevole ha dato buoni segnali, ma non è ancora un'Inter al completo, perché mancano i nazionali e perché magari mancano ancora un paio di rinforzi. Ma il tecnico, che aveva già mostrato una certa sicurezza in conferenza stampa, ha ribadito e rafforzato alcuni concetti dopo la partita.



"Le partite si possono perdere, ma non bisogna mai darla vinta a nessuno - ha detto Spalletti -. Se gli altri saranno più bravi, allora sarà un’altra cosa. Dire che qualcun altro è più forte di noi di sicuro è ancora una cosa da vedere". Più o meno riflette il pensiero espresso il giorno prima alla domanda sulla superiorità della Juve con Cristiano Ronaldo: "Nessuno può farci sentire inferiori senza il nostro consenso".



Oltretutto, Spalletti ha elogiato uno per uno i singoli: "Lautaro ha fatto vedere la sua forza fisica, Asamoah è entrato bene così come De Vrij. Nainggolan ha fatto quello che doveva fare". L'Inter ha cominciato col piede giusto.