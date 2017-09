Inter, Spalletti: "Acquisti giustissimi, la Juve ha qualcosa in più"

Non provate a strappare parole d'amarezza a Luciano Spalletti, è inutile. Il tecnico dell'Inter, che al suo arrivo aveva giurato che si sarebbe fatto sentire nel caso in cui la società non avesse mantenuto le promesse sul mercato, fa il pieno d'entusiasmo nonostante non siano arrivati tutti i rinforzi chiesti. Merito anche dell'inizio a spron battuto con due vittorie in due partite.



"È l'Inter che mi aspettavo dopo averla conosciuta in maniera profonda - ha spiegato Spalletti alla Gazzetta - . Anche se ci fossero stati colpi importanti, senza una conoscenza profonda, avrebbero potuto rivelarsi acquisti sbagliati. In questo caso sono stati giustissimi, corretti e importanti per la nostra squadra: dobbiamo essere fiduciosi per il prossimo futuro".



Forse non abbastanza per parlare di scudetto: "La Juve ha qualcosa in più sotto l'aspetto della sostanza, del materiale, dell'individuo. E c'è la realtà di Napoli che esprime un calcio moderno, totale, con grande quantità ovunque ed è un valore che porta insidie. Ma ci sono anche la Roma, le milanesi e la Lazio, che ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno".



"Cinquantamila tifosi a San Siro per Inter-Spal? È giusto che ci chiedano tanto: quando c'è un amore forte bisogna restituire sensazioni forti. Io, pensando al fatto di avere tanto pubblico allo stadio, mi emoziono".Infine una parola su Mauro Icardi, 4 gol in 2 giornate: "È veramente forte. Secondo me la sua qualità è che pur essendo una punta mobile, non perde mai di vista la porta".