Inter, Spalletti: "Abbraccerò Totti, contento del mercato"

Luciano Spalletti si appresta ad affrontare una doppiamente importante Inter-Roma, sia per le implicazioni di classifica che di cuore ma si parte parlando di mercato: "Sono soddisfatto dell'operato dei dirigenti, nel caso di Rafinha sta a noi fargli ritrovare la condizione e non il contrario: non bisogna mandare un messaggio distorto a chi ha giocato sin qui. Lisandro Lopez ha la garra, mi è piaciuto subito: ha cercato di accorciare la squadra, ha aggressività".



Ma servono altri rinforzi? "No, è tutto a posto anche perché abbiamo recuperato Miranda e D'Ambrosio e Ranocchia sono convocati. Pure mia mamma è contenta.... Cancelo resta? Certo, perché no? A volte si fa un po' di confusione ma lui vuole rimanere".



I tifosi nerazzurri sperano di vedere una squadra diversa da quella di dicembre: "Non credo che abbiamo perso molte cose, in generale abbiamo lavorato nello stesso modo di sempre. Spesso lavorare giusto è più importante che lavorare duro: noi abbiamo fatto entrambe le cose". Roma vuol dire passato recente e Totti: "Mi rimangono nella mente più i risultati non ottenuti in giallorosso che quelli ottenuti. Se vedrò Francesco lo saluterò, con lui credo di essermi comportato nel modo giusto: per lui ho finito gli aggettivi, vi firmo pure una risposta in bianco".



Su Icardi e Joao Mario: "Mauro è uno che va seguito, quando gli presenti la difficoltà, sorride e ti chiede quando si parte. Joao Mario ha fatto delle buone prestazioni, quando l'ho messo in corsa ha fatto forse meglio che dall'inizio ma penso abbia dato il suo contributo ai risultati ottenuti sinora". Infine, un pensiero per Gabigol: "Non è una cosa che seguo, non fa parte della mia scrivania. Gli avevo consigliato di andare a giocare, mi dispiace che non sia andato a buon fine".