Inter, Spalletti: "Abbiamo le qualità per vincere. Alla Juve toglierei Allegri"

Allo Stadium da capolista. L'Inter si presenta in casa della Juventus da prima della classe con due punti di vantaggio come non succedeva da molto tempo (dicembre 2009). "Vuol dire che abbiamo una precisa identità su cui continuare a lavorare e su cui continuare a cercare di raggiungere quegli obiettivi che abbiamo nella testa. Per raggiungerli, visto come vanno tutte le squadre, ci vorranno moltissimi punti e di conseguenza la consapevolezza di quello che siamo diventa fondamentale" sottolinea Luciano Spalletti alla vigilia del match.



"Non giochiamo contro la terza in classifica, giochiamo contro una squadra che ha fatto due finali in tre anni in Champions League e vinto gli ultimi sei scudetti. Però in questi mesi - prosegue il tecnico - abbiamo costruito una nostra convinzione. E vogliamo metterla in campo. Poi sarà il campo a dire se è abbastanza per poter ambire a vincere o confrontarsi con squadre come la Juventus. Non è una partita che cambia quelli che debbono essere pensieri e obiettivi. E' lungo il tragitto. Dobbiamo mantenere i nervi saldi e l'equilibrio".



L'allenatore di Certaldo, molto attivo sui social con il suo #senzatregua, individua quindi lo slogan della sfida: "Riapriamo tutto. Abbiamo tutte quelle qualità per giocare per il massimo del risultato".



I pericoli numero uno per l'Inter sembrano essere Higuain e Dybala ma Spalletti sembra non 'curarsene': "Alla Juve forse toglierei Allegri, per una bella serata al ristorante a mangiare il caciucco. E' il più bravo di tutti a interpretare le partite. Ha fatto vedere di essere innovativo nel cambiamento repentino".



Chiusura dedicata alla formazione e alle possibili novità: "Vecino è recuperato. A centrocampo abbiamo cinque titolari e possiamo fidarci di loro. Farò delle scelte, non bocciando nessuno come dico sempre. Speriamo siano quelle giuste, ma non dico chi va in campo. Non ci dobbiamo inventare niente, non ne abbiamo bisogno. Per quelli che sono stati i nostri risultati, il nostro cammino. Dobbiamo ripetere quanto abbiamo fatto ed esibire la forza che abbiamo avuto in questo campionato contro altri avversari".