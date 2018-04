Inter, Spalletti: "Abbiamo giocato da squadra, volevamo vincere a tutti i costi"

Luciano Spalletti si gode il rotondo successo contro la Sampdoria senza però dimenticare lo sfogo dopo il match col Napoli. "E’ servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l’ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e delle discussioni è una cosa vostra. Il mio obiettivo è sempre quello di cercare di dare qualcosa di più e di dare forza ai giocatori. Non so quale sia il sistema per vincere ma conosco quello per perdere che è quello di fare sempre i complimenti a prescindere e di dire sempre bravi a tutti" le parole del tecnico dell'Inter a Premium.



L'ex guida della Roma analizza così il match: "Cosa mi è piaciuto di più di questa vittoria? Mi è piaciuta la squadra, l’interpretazione della gara, la personalità contro un avversario difficile che in casa ha sempre fatto bene. Non abbiamo concesso niente, ha funzionato il collettivo, la palla oggi viaggiava a un’altra velocità: abbiamo giocato da squadra e volevamo la vittoria in tutti i modi".



"Questa prestazione aumenta dei rimpianti per i mesi passati? Sarebbe altro tempo perso soffermarsi sul passato. Abbiamo già perso tempo, se ci andiamo a rimettere mano ne perderemmo di nuovo: dobbiamo concentrarci solo sula prossima gara. I quattro gol di Icardi? Tutta la squadra ha gestito bene le situazioni, ci siamo trovati d’accordo su tutti gli atteggiamenti. Questo ha fatto la differenza" conclude l'allenatore di Certaldo.