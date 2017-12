Inter, Spalletti: "Abbiamo giocato da squadra forte. Offro una cena ai giocatori"

Luciano Spalletti si gode il primato in classifica almeno per una notte dopo la vittoria della sua Inter a Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro a Premium Sport.



"Abbiamo giocato da squadra forte. Siamo partiti con difficoltà, Icardi dopo quella botta non ha corso libero per otto minuti, loro ci prendevano le vie di mezzo perché agivamo individualmente, poi soffrivamo la loro determinazione, nelle palle vacanti si buttavano nel fuoco. Ci è voluto tempo per sistemarsi, abbiamo cambiato qualcosa, il Cagliari ha fatto un ottimo inizio ma noi abbiamo reagito da grande".



"Le modifiche tattiche? Abbiamo variato una costruzione del gioco partendo da una difesa a tre a una partendo da una difesa a quattro, mentre in fase di non possesso abbiamo sempre difeso a quattro".



"Buona risposta di Candreva alle recenti critiche? Non deve ascoltare cosa si dice fuori dallo spogliatoio, deve ascoltare noi: noi Candreva non lo critichiamo perché sappiamo chi e cos’è per l’Inter, è un giocatore forte che ci interessa parecchio".



"A chi offro un caffè tra Handanovic, Candreva e Icardi? Il caffè lo offro a voi, mentre alla squadra offro una cena. Ma a tutta la squadra, non solo a qualcuno".



"Senza tregua è l'hashtag ufficiale dell'Inter? Usare questi mezzi che fanno arrivare messaggi a tutti rende tutto più facile. Quando vuoi dire una cosa a squadra, tifosi, dirigenti, con un post te la cavi... Ormai la nostra è una classifica di qualità per le prime squadre, se sbagli un turno finisci quinto-sesto. Senza tregua perché lo determinano anche le altre squadre".