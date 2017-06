Inter, Spalletti a Premium: "Perisic? Non devo convincere nessuno a restare"

Nel giorno dell'ufficializzazione del suo approdo all'Inter, Luciano Spalletti racconta il primo impatto con Appiano Gentile e il patron Zhang Jindong e indica sue parole d'ordine per far tornare grande il club nerazzurro, anche nel rapporto con i giocatori. Ecco le parole del tecnico a Premium.



"Le sensazioni sono belle, ho cominciato a respirare questa aria a strisce nerazzurre, ho incontrato praticamente tutti quelli che fanno parte della famiglia Inter, lo staff che lavora qui dietro le quinte e rappresenta lo zoccolo duro, che fa trovare tutto pronto affinchè i calciatori rendano al meglio. Queste sensazioni positive le ho provate anche quando ho conosciuto Zhang Jindong e i suoi collaboratori a Nanchino, lì ho visto veramente la voglia di questo proprietario di far conciliare la storia del nostro club con i risultati. Se ti affacci in questa storia trovi una luce abbagliante, se sei dentro diventa un'imposizione l'appartenenza. Tutto ciò che non è grandezza può assomigliare a un incidente occasionale e questo incidente è durato troppo a lungo".



"Oggi abbiamo parlato di futuro, ci sono squadre già avanti Alcune formazioni hanno creato un distacco, sono arrivate a 25 punti da noi. Bisognerà andare forti: più siamo e più lavoriamo in maniera costruttiva e più viene diminuita questa distanza. Non c'è solo la Juventus, che dobbiamo rispettare ma non temere come avversario. Ci sono cose da mettere a posto, mi farebbe piacere vedere giocatori vogliosi di continuare a rendere intensa la luce di questa squadra, chi crede di non essere all'altezza lo deve chiarire subito".



"Se non ci si allena al 100% è impossibile vincere le partite perché ci sono giocatori di società come noi che si allenano al 100%. Gli allenamenti verranno fatti nella maniera corretta. Non mi opporrò a scelte fatte di cadenze e impegni regolari, divento scomodo se avviene qualcosa di diverso. Io sono contento se si vincono le partite: senza risultato è come se non fossi nessuno nonostante faccia parte di un gruppo importante come Suning".



"Mi aspetto di vedere una reazione, una squadra che funzioni in campo, diventa fondamentale il comportamento da squadra, che non ci siano calciatori onnipotenti. Se non c'è un insieme forte i risultati non arrivano".



"Perisic? Non devo convincere nessuno. Sono gli altri che devono convincere noi di poter rimanere nell'Inter. Questo club è il massimo a cui si possa aspirare. Ho vissuto con grandissimo entusiasmo la possibilità di venire qui a lavorare e se c'è qualcuno che non ha questo entusiasmo è bene che vada dove si sente più trascinato e trasportato".