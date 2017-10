Inter, Spalletti: "A Napoli senza Joao Mario e Brozovic"

Non solo buone notizie per i tifosi nerazzurri nel day-after del derby della Madonnina deciso dalla tripletta di Icardi. A preoccupare l'ambiente Inter in vista del confronto che vale la testa della classifica contro il Napoli, le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Joao Mario è difficile recuperi per Napoli, domani potrebbe subire un intervento. Ora è imbottito di antibiotici, ma chiedete al dottore. Brozovic non può recuperare, non si allenerà questa settimana e forse non ci sarà neanche per la partita successiva".

Due assenze importanti in un reparto che già non brilla per abboddanza, ma il tecnico toscano non ha alcuna intenzione di lamentarsi o di fare polemica: "Non ci manca niente, abbiamo fatto questo patto che siamo completi e sarà così finché non succederà qualcosa. Poi parleremo di qualcosa di diverso. Sarà così fino a quando non ci sarà il mercato. Ora bisogna giocare per vincere, anche a Napoli".

E a proposito di Napoli, Spalletti ha dichiarato: "E' uno spettacolo e a Sarri vanno fatti i complimenti per la sua corazzata. Ma noi siamo vestiti così e ci saranno tutti i nostri tifosi che non vanno delusi, dobbiamo dimostrare di saper prendere le responsabilità". "Il Napoli giocherà mercoledì, ma io ho assenze a centrocampo - continua il tecnico - E' chiaro che gli altri giocano le coppe e noi no, ma noi siamo meno calciatori rispetto agli altri. Noi abbiamo altri problemi e complicazioni che annullano il vantaggio di non aver la partita settimanale". Napoli-Inter è già iniziata.