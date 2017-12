Inter, sono tornati i fantasmi: Joao Mario mistero da 45 milioni

Adesso non è più solo una supposizione, i fantasmi della vecchia Inter sono tornati. Tutti, insieme alla terza sconfitta consecutiva, la più dolorosa, che rianima il Milan e decreta il fallimento del primo obiettivo stagionale. I nerazzurri sono apparsi timorosi, involuti, che non riescono quasi più a tirare in porta come nel primo tempo dove infatti si registra solo l'autogol di Donnarumma senior annullato dal Var.



L'Inter si è persa per strada sul più bello. Spalletti l'ha capito da un po' ma sembra non riuscire più a entrare nella testa dei suoi giocatori come in quella del mistero da 45 milioni Joao Mario che si divora il gol della vittoria nell'unico squillo di Icardi, altro scomparso illustre insieme a Perisic. Dei tre top player nerazzurri solo Handanovic funziona a regime. Icardi e Perisic sembrano persi nella nebbia meneghina e non riescono più a risolvere le partite.



3 ko di fila, 1 solo gol segnato nelle ultime 5 sfide: sono i numeri della crisi dell'Inter alla vigilia dello spareggio Champions con la Lazio. Con lo Spallettone in versione ghostbuster, che oltre a un disperato aiuto dal mercato di gennaio ha prima di tutto bisogno di un'aspirapolvere per spazzare via tutti i fantasmi della vecchia e solita Inter che fanno sempre più paura.