Inter, sono numeri da record: così la Juve è una missione possibile

Prima di partire per Torino c'è la Lazio in Coppa Italia (obiettivo concreto e strada più breve per alzare un trofeo), ma in casa Inter tutti sono già concentrati sulla partita del prossimo weekend allo Juventus Stadium. Un girone fa la vittoria targata de Boer a San Siro aveva illuso il popolo nerazzurro, oggi l'Inter arriva alla sfida più sentita dell'anno nella migliore condizione possibile: 7 vittorie di fila in campionato, 15 gol fatti e soltanto due subiti e soprattutto fiducia e forma fisica ritrovate.

Se nella gara del 18 settembre contro i campioni d'Italia l'Inter aveva compensato con la forza dell'orgoglio una forma fisica rivedibile, oggi i nerazzurri arrivano allo Stadium con le gambe che girano mille. Il lavoro di Pioli è evidente e sta dando i suoi frutti: c'è sempre movimento senza palla, le sovrapposizioni sono continue (7 degli ultimi 15 gol sono arrivati da cross), la squadra è corta e quando perde il possesso rientra compatta, l'inserimento di Gagliardini a centrocampo ha dato ordine, la difesa ha ritrovato compattezza (5 clean sheet negli ultimi 7 match) e ha scoperto in Medel un'alternativa più che valida per il ruolo di centrale.

Se a inizio anno l'Inter era dipendente dai gol di Icardi, oggi i nerazzurri viaggiano spediti anche senza le reti dell'argentino, che è sempre meno finalizzatore e sempre più più coinvolto nel gioco della squadra, come dimostrano gli 8 assist recapitati ai compagni (nessuno come lui nei 5 top-campionati). E poi c'è Joao Mario, probabilmente l'uomo più in forma e quello che ha beneficiato di più del cambio di allenatore: il portoghese interpreta il ruolo di rifinitore con un dinamismo pazzesco, svaria su tutto il fronte offensivo e sta anche trovando il gol con continuità (2 gol e 3 assist nelle ultime 6 partite, solo un gol e un assist nelle precedenti 12). Se allo Stadium Allegri riproporrà il modulo a 5 stelle, il portoghese potrebbe davvero diventare una spina nel fianco per i bianconeri.

Numeri e curiosità

- Settima vittoria consecutiva dell'Inter in Serie A: nei top-5 campionati europei solo il Bayern Monaco (7 anch'esso) vanta una tal serie di vittorie consecutive aperta attualmente.

- Era da novembre 2012 che l'Inter non vinceva 7 gare di fila in campionato.

- Ed era da novembre 2012 che l'Inter non vinceva almeno 9 gare di fila in tutte le competizioni (10 in quel caso).

- L'Inter non vinceva sette gare di fila in casa da maggio 2011 (13 in quel caso).

- Quello di D'Ambrosio é il primo gol realizzato da un difensore dell'Inter in questo campionato.

- Settimo gol per D'Ambrosio in Serie A, il primo in questo campionato (l'ultimo a marzo contro il Bologna). Tutti e tre i suoi gol in A con l'Inter sono arrivati a San Siro.

- 7 degli ultimi 15 gol in A dell'Inter sono arrivati con cross dalle fasce: ora sono 11 i gol con cross dei nerazzurri, record in questa Serie A.

- Due gol e 3 assist nelle ultime 6 in A per Joao Mario, solo un gol e un assist nelle precedenti 12

- Sono ora 16 le gare consecutive del Pescara in campionato con almeno un gol subito e 19 le partite senza vittoria di fila degli abruzzesi.

- Grigoris Kastanos é il piú giovane giocatore del Pescara a giocare in questo campionato, il decimo in assoluto in questa Serie A.

- Gol numero 52 in 200 presenze di Serie A per Eder.

- Eder ha segnato 1 minuto e 39 secondi dopo il suo ingresso in campo: é il subentrato ad aver segnato il gol piú veloce in questo campionato.

- Nessun attaccante nei top-5 campionati europei 2016/17 ha fornito piú assist di Mauro Icardi (8).