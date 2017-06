Inter, Sneijder al veleno: "Calpestato dai nerazzurri, sogno di giocare nel Milan"

E' stato un grande protagonista di diversi derby, in particolare di quello giocato il 29 agosto 2009: arrivato il venerdì all'Inter, fu schierato da Mourinho il giorno successivo e disputò una partita strepitosa. Momenti difficili da dimenticare per Wesley Sneijder che ora gioca nel Galatasaray e nella domenica della stracittadina di Milano decide di togliersi diversi sassolini dalle scarpe.



"All'Inter ho dato tutto, ci ho messo il cuore, me ne sono andato perché non si poteva fare diversamente: non è finita bene e mi sono sentito calpestato. Se tornassi in Italia prima di chiudere la carriera vorrei giocare nel Milan, il mio sogno di quando ero bambino" dichiara il fantasista alla Gazzetta dello Sport. Parole forti, anzi fortissime. Ma non sono le uniche.



Sneijder analizza la situazione attuale in casa Inter partendo dall'esonero di de Boer: "La dirigenza ha fatto male a mandarlo via. Non si tratta così la gente. Avrebbe potuto costruire qualcosa di importante se gliene avessero dato il tempo. Se avesse saputo certe cose, ad esempio che ogni giorno gli avrebbero chiesto di far giocare Gabigol perché lo avevano pagato 40 milioni secondo me Frank non avrebbe nemmeno accettato l'incarico".



Il discorso si allarga infine alla struttura societaria nerazzurra e il giudizio, se possibile, è ancora più negativo: "La verità è che l'Inter è finita con Moratti. Mi spiace che se ne sia andato, così è finito tutto. Adesso i giocatori non hanno riferimenti. I cinesi? Chi sono? Chi li vede, dove stanno? Sono sicuro che i giocatori neanche li conoscono".