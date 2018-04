Inter, Skriniar: "Spero che il Napoli vinca lo scudetto"

"Juventus o Napoli? Mi auguro vinca quest'ultima, perché è lì che gioca il mio amico Hamsik, mi piacerebbe molto". Milan Skriniar non nasconde di fare il tifo per gli azzurri nella lotta scudetto: "Apprezzo tanto il gioco della squadra di Sarri. So che però non sarà facile, perché la Juventus ha individualità eccellenti in grado di spaccare le partite".



Il difensore dell'Inter, secondo migliore giocatore slovacco del 2017 alle spalle proprio di Hamsik, nell'intervista a Pravda.sk si sofferma quindi sul grande obiettivo della formazione nerazzurra: "Vogliamo ottenere il massimo nelle prossime partite per raggiungere la Champions League. Perché quella serie nera? Noi in allenamento ci siamo sempre impegnati a fondo, però poi i risultati non arrivavano. Abbiamo sbagliato diverse gare e abbiamo perso il passo. Forse a livello mentale o di idee non eravamo perfettamente sistemati".